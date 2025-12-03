La receta navideña de canelones con carrilleras que conquistará la mesa ¡una auténtica delicia!

Los canelones rellenos de carrillera son ya un clásico en muchas mesas navideñas: la pasta cannelloni Garofalo ofrece la textura ideal y la carne, cocida a fuego lento hasta quedar deshecha, aporta un sabor profundo y jugoso. Una bechamel casera y un gratinado dorado culminan el plato, transformando cada ración en un bocado reconfortante y festivo.

A continuación tienes la receta completa, explicada paso a paso para que puedas prepararla sin complicaciones y disfrutar de un resultado espectacular.

Ingredientes

Para los canelones:

12 cannelloni Garofalo

2 carrilleras

2 cebollas

2 zanahorias

1 puerro

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Parmesano rallado

Vino tinto

Para la bechamel:

50 g mantequilla

50 g harina

500 ml leche

Nuez moscada al gusto

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Elaboración

1. Preparación inicial

Sazona las carrilleras con sal y pimienta. Pela y corta las cebollas, zanahorias y el puerro en trozos medianos. Ten todo listo para cocinar de manera fluida.

2. Sellado de las carrilleras

En una olla amplia con aceite de oliva caliente, dora las carrilleras a fuego alto hasta que queden bien marcadas por todas sus caras. Retíralas y resérvalas.

Este paso es esencial para potenciar el sabor del guiso y sellar los jugos de la carne.

3. Pochado de verduras y desglasado

En la misma olla, añade la cebolla, zanahoria y puerro. Cocina a fuego medio-bajo unos 10 minutos, hasta que estén tiernos y ligeramente caramelizados.

Sube el fuego y vierte un buen chorro de vino tinto. Deja evaporar el alcohol mientras desglasas el fondo de la olla, rascando los jugos adheridos.

4. Cocción lenta de las carrilleras

Devuelve las carrilleras a la olla y añade agua hasta casi cubrirlas. Cocina a fuego muy bajo durante varias horas, con la olla tapada, hasta que la carne esté tan tierna que se pueda deshilachar con un tenedor.

Cuando estén listas, retíralas y reserva también la salsa resultante.

5. Preparación de la bechamel

En un cazo, derrite la mantequilla y añade la harina. Cocina unos minutos hasta obtener un roux rubio.

Agrega la leche templada poco a poco mientras remueves sin parar para evitar grumos.

Condimenta con nuez moscada, sal y pimienta. Cocina a fuego bajo hasta que espese y quede cremosa.

Cómo lograr una bechamel perfecta Remueve sin parar al añadir la leche templada al roux. Mantén la cocción a fuego suave para conseguir una textura lisa y cremosa. Ajusta sal y especias al final.

6. Relleno y montaje de los canelones

Deshilacha las carrilleras y mézclalas con parte de la salsa reducida para obtener un relleno jugoso.

Rellena los cannelloni con esta mezcla.

Colócalos en una fuente de horno y cúbrelos con la bechamel. Espolvorea parmesano rallado. El parmesano da un sabor intenso, pero puedes mezclarlo con mozzarella o gruyere para una cobertura más elástica y dorada.

7. Horneado y presentación final

Precalienta el horno a 180 °C. Hornea los canelones durante unos 30 minutos, hasta que la superficie esté gratinada y dorada.

Vigila el gratinado: cada horno es diferente y unos minutos extra pueden marcar la diferencia.

Sirve calientes, con un poco más de salsa reducida por encima y un toque extra de parmesano.

Estos Canelones de Navidad con carrilleras combinan tradición, técnica y sabor en un plato que siempre sorprende. Perfectos para celebraciones familiares, aportan calidez, aroma y ese toque especial que convierte una comida en un recuerdo. Si buscas variar, también puedes preparar una versión de marisco.

O sustituir las carrilleras por carne de cerdo, ternera, pollo o incluso espinacas con ricotta para una versión vegetariana.

Los canelones son ideales para aprovechar sobras: cualquier guiso sabroso puede servir de relleno. Combinándolo con una buena pasta y con una rica bechamel ¡el resultado será una delicia!