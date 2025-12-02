Vuelve la Revista de Navidad de Mercadona con nuevas ideas, recetas y consejos prácticos

Mercadona lanza una nueva edición de su Revista de Navidad, llena de ideas y consejos prácticos para triunfar en estas fechas. Desde propuestas para sorprender con un buen menú, donde destacan ideas para preparar cócteles y otros aperitivos de vicio; recetas con sabor a tradición (hojaldres, asados, guarniciones…) y para elaborar en tan solo 15 minutos (pulpo con puré de castañas o una crema de gambón y calabaza), secretos de sumiller a consejos para un buen postre: cómo cortar la piña, crear un rincón dulce o conocer cómo se elabora el tradicional roscón.

Tampoco faltarán propuestas con menaje desechable y velas, porque si hay algo que gusta de la Navidad, además de sus productos gastronómicos, es la decoración.

Los contenidos de esta nueva edición de la revista responden una vez más a las necesidades de los clientes, a quienes la compañía escucha constantemente para cubrir sus expectativas. Está ya disponible en versión digital, a través de la web de Mercadona, y en formato físico en las tiendas (unidades limitadas).

Revista Navidad de Mercadona

Contenido y consejos de belleza

Además de ofrecer múltiples recetas originales para preparar un menú completo de manera rápida y sencilla, en la revista también tiene la sección de ideas ‘top’ de maquillajes y peinados para ‘brillar’ en estas fiestas, y propuestas de regalos que dejarán huella.

La Colección Celestial Night, con productos con los que preparar los mejores ‘looks’ de día y noche se descubre entre sus páginas. Asimismo, incorpora propuestas de peinados sencillos y elegantes, con productos que tratan y cuidan el cabello, y peinados con volumen, además de informar de todo lo necesario para despedir el año.

Un surtido pensado para ‘El Jefe’

Mercadona lleva años trabajando en su estrategia de Surtido Eficiente, que se traduce en ofrecer a sus ‘Jefes’ (como internamente denomina a sus clientes) productos con la mejor calidad y al precio más bajo posible. De ahí que la apuesta por la innovación y la mejora constante sea clave en el Modelo de Calidad Total de la compañía, que colabora constantemente con sus interproveedores y proveedores especialistas para dar respuesta a las necesidades reales de sus clientes con productos que cumplan, además, con el principio de la compañía de ‘estar bueno y ser bueno’.