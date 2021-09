¿Agotado el planchador de Lidl? No importa, Phillips rebaja el suyo en Amazon

Si hay un electrodoméstico que ha causado furor en los últimos días ese es el planchador de camisas y blusas de 1800W de Lidl. Catalogado como producto estrella de su catálogo, este dispositivo ha conseguido revolucionar el sector del planchado al convertir esta tarea en una labor sencilla y que no implica ningún tipo de esfuerzo. Además, gracias a su diseño, su uso no implica ningún tipo de posibilidad de que se queme nuestra ropa.

A un precio de 59,99 euros, el maniquí Cleanmaxx 1800 W de Lidl permite que tengas tu ropa lista en tan solo diez minutos. Lo único malo de este nuevo producto comercializado por la marca teutona es que se encuentra agotado, tanto en tienda online como en tienda física. No obstante, Amazon nos trae el sustituto perfecto para que no echemos de menos la compra del popular planchador, hablamos del Philips EasyTouch Plus GC524/60, una plancha vertical que ofrece los mismos resultados ahora con mayor descuento.

Cubre mayor tejido de una sola pasada

Una de las características más destacadas de este planchador de Philips, el cual podemos encontrar en la plataforma online de Amazon, es que gracias al tamaño de su placa de vapor, un 25 % más grande que modelos anteriores, se puede cubrir más tejido de una sola pasada, aplicando el vapor de una manera más eficiente que con otros modelos del mercado. Además, dispone de hasta cinco niveles de vapor para permitirnos planchar diferentes tipos de prendas. Su precio de venta es de 99,99 euros y, gracias a la promoción actual de Amazon, puedes hacerte con él por tan solo 69,99 euros, consiguiendo un ahorro de hasta el 30 %.

Su diseño incluye una percha de prendas que nos permitirá colgar prendas como camisas o pantalones para que podamos usar el vaporizador sobre ellas. Ha sido creado para facilitar la eliminación de todo tipo de arrugas de forma diaria sin ningún tipo de esfuerzo. También es el dispositivo ideal para retoques rápidos sobre la marcha o para alisar prendas de tejidos delicados y difíciles de planchar. Con su compra, se incluye un guante que protege nuestras manos del proceso de aplicación de vapor, así como un accesorio plisador que consigue llegar a los pliegues dejándolos más perfectos.

La marca Philips recomienda hacer uso de un cepillo para aquellas prendas más gruesas, como abrigos o bufandas, para conseguir, de esta forma, que el vapor penetre de forma más eficiente y el acabado quede más suave. Este vaporizador EasyTouch Plus cuenta con un gran depósito de agua extraíble y transparente para ir controlando el nivel de líquido del que disponemos durante nuestras sesiones de vapor. Cuenta con una abertura para llénalo con facilidad sin derramar agua sobre las prendas o el centro de planchado.

