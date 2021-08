Cuidado con estas nuevas estafas a través de Amazon

Desde el pasado año 2020, y con la llegada de la pandemia del coronavirus, los casos de ciberdelincuencia han sufrido un aumento crucial en el número de sus ataques. Además, estos cada vez revierten de más gravedad. De hecho, se estima que hasta el 10 % de las infracciones penales pertenecen a ciberdelincuentes.

ESET, empresa de ciberseguridad, ha lanzado un comunicado donde alerta de nuevas formas de ciberdelitos a través del portal Amazon. La plataforma cuenta con 200 millones de suscriptores en su modalidad Prime, tan solo en Estados Unidos. El volumen de datos de Amazon hace que sea una de las opciones preferidas para las estafas junto a otras como Facebook o Instagram.

Compras falsas

Uno de los métodos más usados por los ciberdelincuentes son los correos de phishing a los usuarios de la compañía. El phishing trata de engañar a sus víctimas haciendo haciéndoles creer que se trata de una comunicación oficial. De esta manera consiguen acceder a los datos de los usuarios.

Generalmente, el correo de phishing más usado actualmente tiene la forma de un email donde se le informa a la futura víctima del envío de un producto. De esta forma, el usuario al saber que no ha realizado ninguna compra de dicho producto, hace clic para comunicarse con el servicio de atención al cliente de la compañía online. Al hacer clic en estos enlaces es cuando se nos redirige a un sitio web muy parecida a la oficial de Amazon. Al introducir nuestras credenciales para iniciar sesión esta no se iniciará pero el ciberdelincuente ya dispondrá de estos datos.

Para evitar estos tipos de estafas existen una serie de indicativos. Este tipo de correos suelen incluir errores gramaticales o de tipeo. Otra recomendación muy útil es verificar el dominio de donde proviene el correo electrónico y comunícate con Amazon para verificar la procedencia.

Estafa de las tarjetas de regalo

Otro de los modelos de estafa más extendidos en la actualidad tiene que ver con las tarjetas de regalo o gift cards. Uno de los métodos más usados es recurrir a la urgencia, provocando en la víctima sensación de presión para que estas no puedan reaccionar debidamente ante la llamada telefónica o mensaje de la estafa. En este tipo de casos, la víctima recibe una comunicación referida a problemas con sus datos personales, los cuales debe resolver pagando una multa por el uso de estas tarjetas de regalo.

No obstante, este tipo de estafas suelen ser las que más rápido se detectan por lo que no se debe caer en la presión o urgencia de nuestro emisor. De hecho, un organismo oficial o cualquier compañía como Amazon no nos pedirá nunca el pago de una multa mediante tarjetas de regalo.

Ofertas no tan increíbles

En cuanto a las estafas concernientes a los pagos todas tienen en común que el propósito final es la obtención de nuestros datos bancarios. Una de las técnicas más usadas para ello es lograr que la víctima pague fuera del pago seguro de Amazon. Los ciberdelincuentes lo logran ofreciendo descuentos adicionales. Al caer en este engaño perdemos el dinero dado que la plataforma de Amazon no se hace cargo de pagos realizados fuera de su pasarela.

Otra de las formas más comunes que adoptan este tipo de estafas es realizar la compra a un vendedor, el cual más tarde nos informará del reembolso de nuestro dinero debido a falta de stock. A los pocos días recibiremos un correo de phishing donde se suplantará la identidad de Amazon. Dicho correo incluye un enlace donde se podrá realizar el pago en un enlace externo a la compañía.

Para evitar este tipo de estafas la mejor solución es realizar los pagos y compras tan solo mediante la plataforma oficial de Amazon, ya que esta nos cubrirá en caso de estafa o pérdida.

Estafas mediante llamadas telefónicas

Las llamadas telefónicas siguen siendo un medio para conseguir realizar este tipo de delitos. La más habitual suele ser un mensaje pregrabado suplantando la identidad de Amazon. En dicha llamada se interpelará al usuario incluso a hablar con un agente, el cual tratará de sacarnos datos confidenciales relativos a nuestra información personal o cuenta bancaria. En este caso hay que seguir cualquiera de los pasos anteriormente mencionados en otras estafas: ponernos en contacto con Amazon para verificar la procedencia de la llamada.