Detectan fraude en la venta de dos aceites de oliva virgen extra

El territorio español se encuentra en la primera posición a nivel mundial tanto en superficie como en producción de aceite de oliva. Dentro de esta producción, Andalucía es la principal fuente de este bien a nivel nacional. El sector del aceite español es uno de los de mayor importancia dentro del sistema agroalimentario nacional y es una de las bases principales de nuestra economía.

El aceite de oliva virgen extra es un imprescindible en cualquier cocina española. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha realizado un análisis de hasta 39 productos de este tipo, en el cual algunos destacan sobre el resto por su gran calidad. No obstante, en este listado también existen 2 etiquetados como extra que, no obstante, no deberían contar con esta denominación.

#Alimentación Analizamos aceites de oliva virgen extra: 2 de las 39 marcas no superan los análisis realizados. Descubre los resultados 🎥➡️ https://t.co/cNywHiLYPM pic.twitter.com/L84cSPRzHw — OCU (@consumidores) October 26, 2021

¿Cuál es la diferencia entre virgen o virgen extra?

Existen diferentes niveles de clasificación para el aceite de oliva, siendo el virgen extra, conocido como AOVE, el que ocupa el puesto más alto en cuanto a calidad. Se encuentra elaborado de la misma forma que el aceite virgen, es decir, sin refinados y tan solo con procedimientos físicos en las aceitunas: prensado, lavado, decantación, centrifugación y filtración.

Se conoce como aceite de oliva virgen extra, AOVE, al producto que cuenta con una acidez máxima de 0,8 grados y cuyo análisis organoléptico revela cierto frutado, además de no contar con ningún defecto. En cuanto al aceite de oliva virgen, este dispone de una acidez de mayor grado, llegando hasta los 2 grados y su análisis organoléptico revela algún defecto apreciable en el olor o sabor.

Para el análisis realizado por OCU se han seleccionado hasta 39 productos disponibles en diversas cadenas de supermercados, por lo que corresponden a marcas especializadas en la distribución a gran escala de aceite, como Maeva, Ybarra, Carbonell, Maestros de Hojiblanca, La Masía; o marcas del propio supermercado donde se venden como Consum o Hacendado. De esta cifra analizada, tan solo 2 no han superado los criterios de calidad exigidos a la categoría virgen extra.

El estudio revela que la media de este tipo de aceite en cuanto a precio es de 5 euros/litro, aunque los aceites ecológicos cuentan con un precio de venta más alto. La presentación también se alterna en dos presentaciones: botella de plástico PET (1 litro) y botella de vidrio (500 o 750 ml), este último suele ser más caro que los primeros.

¿Qué 2 aceites no cumplen los criterios de calidad?

Para realizar este análisis organoléptico, la OCU ha contado con catadores especializados en laboratorios acreditados y se ha seguido el procedimiento establecido por el reglamento europeo. De hecho, tan solo pueden ser considerados virgen extra los aceites que cuenten en la cata con cierto frutado y además no dispongan de defectos en el sabor. 37 de los 39 aceites analizados cuentan con aceitunas de buena calidad y un proceso de extracción bueno, además, el grado de acidez se encuentra debajo de los 0,8 grados exigidos para ser considerados AOVE.

El aceite Oleoestepa, con Denominación de Origen de Estepa, obtiene una clasificación de 89 sobre 100 y se convierte en el mejor producto del análisis realizado por la organización.

De los 39 aceites seleccionados ninguno cuenta con una combinación con aceites más baratos de semillas, oliva refinado u orujo, por lo que no existe adulteración. No obstante, 2 de estos productos, Borges y Olivar de Segura, no cumplen con los requisitos necesarios para disponer del etiquetado comercial Extra, siendo tan solo Virgen.