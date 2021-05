Cómo elegir la mejor almohada: tamaño y relleno para el mejor descanso

Aunque haya algunos que no lo crean y a otros a los que no les importa, dormir no sólo es un placer, sino una necesidad. Descansar un número determinado de horas al día y hacerlo correctamente, tanto desde el punto de vista mental como de comodidad en el lugar donde duermes, resulta fundamental para estar bien 'despierto' en el momento que volvemos a activarnos para afrontar nuestro día a día: universidad, trabajo, niños, deporte...

Se habla mucha de la necesidad de contar con un colchón adecuado a nuestro cuerpo y nuestro postura de sueño, pero la figura de la almohada es igual o más importante que la del colchón. Elegir la almohada perfecta respecto a tamaño, tipo y relleno, y cuidarla correctamente puede garantizarte un gran descanso durante años.

Aquí te enseñamos, según la Organización de Consumidores (OCU) todas las claves que debes tener en cuenta a la hora de comprarte una almohada.

Uso obligatorio de almohada

Empecemos por lo primero y más importante. El uso de la almohada no es un capricho al uso. Es un elemento necesario y obligatorio para lograr descansar de forma adecuada. Si dormimos sin almohada no tendremos la opción de adoptar la postura necesaria para evitar lesiones en las cervicales, cuello, e incluso acumular problemas respiratorios. Para lograr un buen descanso es preciso que cabeza, cuello y columna vertebral estén alineados: para eso sirve la almohada.

Elijas la almohada que elijas es importante que la cuides bien para que te dure al menos un lustro. ¿Cómo cuidar la almohada?

Airearla, abriendo las ventanas antes de hacer la cama

Ventilarla individualmente una vez a la semana

Darle la vuelta a menudo para que no se deforme

Lavarla una o dos veces al año y usar una funda de protección, lavándola cada dos meses.

¿Qué tamaño de almohada elegir?

La almohada ideal universal no existe. Siempre vamos a tener que tener en cuenta ciertos aspectos como la altura, el peso y la forma de colocarse de la persona a la hora de dormir para determinar con qué almohada nos quedamos. La anchura de la almohada debería siempre superar la de tus hombros. En cambio, su altura varía según la postura del durmiente:

Almohada baja (10 cm), para los que duermen boca abajo, y también para los niños pequeños.

Almohada medio-alta (15 cm), para los que duermen de lado. Así logramos mantener la cabeza y el cuello bien alineados con el eje de la columna.

Almohadas especiales

Según indican desde la OCU, además de las almohadas que se difieren por su tamaño de grosor, nos encontramos con diferentes tipos especiales de almohadas que pueden ayudarnos a conciliar el sueño en condiciones particulares.

Almohada cervical : En el caso de sufrir molestias en el cuello, la almohada cervical deja un hueco en la zona de la cabeza para adaptarse al contorno del cuello y aliviar las posibles molestias.

Almohadas para piernas: Si duermes de lado, puedes colocar una almohada para que descanse la pierna del lado de arriba y ayudar a estabilizar la postura.

Rellenos de almohada

Otro de los aspectos a tener en cuenta cuando debemos elegir una almohada es el tipo de relleno que lleva. Los más habituales son de pluma, látex, relleno sintético o espuma.