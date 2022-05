La firma de hipotecas de vivienda sigue subiendo. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en España suma ya doce meses consecutivos al alza, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Vuelve el optimismo en el mercado inmobiliario, aunque existe serio riesgo de ralentización por la inflación y la guerra en Ucrania. Aumentan los contratos indefinidos y ello sirve como garantía para afrontar el pago de una hipoteca, pero ¿hipoteca soltero o en pareja? Esto es lo que dicen los expertos.

Si vas a pedir una hipoteca, puedes hacerlo tanto de forma individual como en pareja, pero existen varios motivos por lo que los bancos ven con mejores ojos las hipotecas para parejas que para solteros:

Motivo económico : A la hora de afrontar la hipoteca lo habitual es que dos sueldos puedan afrontar el pago mejor que uno . Esto no es siempre así, puesto que la suma de dos sueldos puede ser inferior al de uno solo en ocasiones, siempre en función del sector laboral en el que se manejen los compradores, pero la realidad es que se cuenta con más fuentes de ingresos que garantizan el pago de la hipoteca.

: A la hora de afrontar la hipoteca lo habitual es que . Esto no es siempre así, puesto que la suma de dos sueldos puede ser inferior al de uno solo en ocasiones, siempre en función del sector laboral en el que se manejen los compradores, pero la realidad es que se cuenta con más fuentes de ingresos que garantizan el pago de la hipoteca. Motivo de garantía de pago : Esta garantía de pago es el segundo motivo por el que los bancos prefieren las hipotecas en pareja que en soltero, lanzando incluso productos y ofertas conjuntas para potenciarlas. Las hipotecas son solidarias y en caso de que uno de los titulares no pueda pagar, el otro debería hacerse argo de la totalidad de la cuota, individualmente o mediante una responsabilidad subsidiaria con bienes de familiares.

: Esta garantía de pago es el segundo motivo por el que los bancos prefieren las hipotecas en pareja que en soltero, lanzando incluso productos y ofertas conjuntas para potenciarlas. y en caso de que uno de los titulares no pueda pagar, el otro debería hacerse argo de la totalidad de la cuota, individualmente o mediante una responsabilidad subsidiaria con bienes de familiares. Motivo de seguridad jurídica: El banco lo que quiere por encima de todo es tener una seguridad jurídica de que van a cobrar las hipotecas que conceden. Hasta hace no mucho algunas entidades preferían incluso llegado el caso de impago, quedarse con la vivienda hipotecada para darle otro uso o venta, pero actualmente ese producto no interesa y es por eso que en busca de cierta seguridad resulta mucho mejor para ellos que se haga la hipoteca en pareja que hacerlo de forma individual.

Seguridad económica y estabilidad laboral

Sin embargo, y a pesar de todo lo explicado hasta el momento, en el mundo de las hipotecas no todo es blanco o negro. Estar soltero no es sinónimo de que no te concedan una hipoteca ni pedir una hipoteca en pareja no implica directamente que el préstamo sea concedido. Solicitar una hipoteca yendo en pareja permite mejorar la condiciones de la solicitud, pero no es el único elemento que el banco tendrá en cuenta a la hora de conceder o no el préstamo. ¿Qué es lo principal a la hora de conseguir una hipoteca? Sin duda alguna la seguridad económica y la estabilidad laboral. El banco realiza un estudio de la solicitud de la hipoteca y valora todos los factores determinantes para que los solicitantes vayan a devolver el dinero pedido. Así que atento a estos puntos si estás pagando una hipoteca y valora las mejores opciones a la hora de elegir tu hipoteca.