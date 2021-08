Las mejores opciones a la hora de elegir tu hipoteca

La Organización de Consumidores y Usuarios lo tiene claro: las hipotecas variables son más recomendables que las fijas a la hora de elegir nuestro préstamo. Una de las principales razones para optar por las hipotecas fijas es tener la tranquilidad de un gasto fijo, sin variables, desembolsando siempre la misma cifra. De hecho, las hipotecas fijas ya suponen más de la mitad de contrataciones realizadas en nuestro país.

OCU ha analizado los préstamos más recomendables en este presente mes de agosto para que, a la hora de elegir una hipoteca, cuentes con las mejores opciones disponibles, sin tener que optar por las hipotecas a tipo fijo.

Por qué elegir hipotecas variables

Actualmente las hipotecas a tipo fijo son las más elegidas por la población española. De hecho, en 2016 tan solo representaban el 10 % mientras que en la actualidad ya suponen el 55 % de los préstamos hipotecarios.

Aunque resulte un poco más costosa, los consumidores optan por la tranquilidad de no llevarse sorpresas en cuanto a la cuota mensual. No obstante, la OCU también ha tenido en cuenta las hipotecas variables, ya que son las más recomendadas por el organismo. Las razones las encontramos en las previsiones a medio y largo plazo dado que no se pronostican grandes subidas del tipo de interés. Por ello, a la hora de lanzarnos a por nuestro préstamo la variable sigue siendo la mejor opción, evitando siempre las hipotecas mixtas.

Las mejores opciones de hipoteca fija

Aunque las hipotecas variables son la mejor opción de aquí a medio plazo, si deseas optar por una hipoteca fija y librarte de sorpresas, dentro del mercado existen entidades que cuentan con mejores condiciones para una hipoteca fija a 15 años. OCU ha realizado un análisis de las opciones y establece las siguientes opciones como las más recomendables:

Coinc: cuenta con un interés nominal a 15 años de 1,25 % y no requiere de requisitos de vinculación.

cuenta con un interés nominal a 15 años de 1,25 % y no requiere de requisitos de vinculación. MyInvestor: dispone de un interés nominal del 1,29 % a 15 años. No obstante, el principal problema es que hay que disponer de una nómina domiciliada superior a 4.000 euros. Solo financia el 70 % valor de la tasación.

dispone de un interés nominal del 1,29 % a 15 años. No obstante, el principal problema es que hay que disponer de una nómina domiciliada superior a 4.000 euros. Solo financia el 70 % valor de la tasación. OpenBank: cuenta con un tipo aplicable a 15 años del 1,30 %. Se requiere una nómina de 900 euros domiciliada o 1.800 si se cuenta con dos titulares.

Por otro lado, la propia OCU ofrece un servicio gratuito de intermediación para elegir la hipoteca que más nos convenga, sin ningún tipo de compromiso. Mediante este servicio se puede recibir ofertas vinculantes de las entidades que se desee, de manera que se tengan varias opciones. Tan solo se debe acceder a la web de OCU y elegir el comparador de préstamos.