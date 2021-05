Mercadona sigue siendo el supermercado más elegido para hacer la compra

Si hay una cadena de supermercados muy bien valorada por los consumidores esa es Mercadona. Y así lo confirma el informe recogido por el portal Food Retail, con los datos ofrecidos por la consultora Kantar, en el cual se muestra como la cadena valenciana se ha recuperado en cuota de mercado y ocupa la primera posición del ranking de supermercados más utilizados por los consumidores.

Mercadona se consolida en el primer trimestre de 2021 mientras la cadena alemanda Lidl se asienta en el tercer puesto de la clasificación de los mayores grupos en España de distribución. Lidl repite por segundo año consecutivo en la tercera posición, tras arrebatarle el pasado año 2020 dicho puesto a los supermercados Día.

A pesar del crecimiento del mercado de gran consumo, los hogares españoles gastaron un 12,7 % más en 2020 en este sector, el reparto de las cuotas de ventas también ha sufrido un crecimiento, siendo cada vez mayor la división entre la competencia de los supermercados.

Mercadona se recupera tras perder terreno en 2020

Los datos actualizados de los meses correspondientes al primer trimestre de 2021, enero, febrero y marzo, muestran como la empresa valenciana recupera las cifras perdidas el pasado año con la llegada de la pandemia, a pesar de que tampoco entonces dejó la primera posición. La compañía presidida por Juan Roig concentra en su haber el 24,6 % de las ventas totales del sector de gran consumo. Este porcentaje se encuentra 1,4 puntos por encima del porcentaje marcado hace 3 meses.

El cierre de 2020 fue la primera vez que la cadena valenciana perdía cuota de mercado anual. Así lo confirmaba Florencio García, responsable de distribución de Kantar Worldpanel: "Mercadona sigue siendo muy líder, pero durante los confinamientos los consumidores han probado otras opciones y no han vuelto con el mismo nivel de fidelidad (...) Le hizo perder fidelidad de los clientes. Si no tienes proximidad y no les das esa opción, haces que miren otras oportunidades".

El cierre del pasado mes de marzo de 2020 ya mostraban los cambios que se fueron produciendo en los hábitos del consumidor. Fue entonces cuando Mercadona lideraba el mercado con un 25,5 % de las ventas del sector, seguido por la compañía Carrefour. El cambio más sustantivo se ha producido respecto a la cadena Día que, por entonces, marcaba el tercer lugar con 6,2, perdiendo 8 décimas y siendo sustituida por Lidl.

En resumen, la clasificación por ventas quedaría de la siguiente forma: Mercadona, primera con un 24,6 % de las ventas totales, Carrefour, segunda con un 8,7 % de cuota, Lidl, tercera con un 6,5 &, Dia, 5,4%, Eroski, 4,8 % y Alcampo, con un 3,2 % de la cuota.

En cuanto al resto de porcentaje de cuotas, al cierre del pasado año 2020 los informes ya vaticinaban como los supermercados regionales están restando de manera creciente cuota a los operadores nacionales. Entre ellos destacan la valenciana Consum, la madrileña Ahorramás, la catalana Condis, las andaluzas Covirán y MAS o las gallegas Gadisa y Froiz.