La OCU lanza un aviso sobre los derechos de garantía y reparación cuando compras cualquier producto

En 2021, el Gobierno aumentó los plazos de las garantías legales de los productos de dos a tres años. Desde enero de 2022, se fijó en tres años.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un comunicado a través del cual informa sobre tus derechos de garantía y de reparación a la hora de adquirir un producto. Como hemos dicho, la garantía es de tres años, pero también a la hora de la reparación un producto debe estar garantizado durante un cierto periodo de tiempo. La nueva norma asegura que, si han pasado dos años o menos desde la adquisición de bien, no deberás demostrar si el daño del producto es de origen.

#Consumo ¿Cuántos años de garantía tienen los nuevos productos? ¿Están obligados los fabricantes a garantizar piezas de repuesto? ➡Reparaciones y productos de segunda mano, ¿qué garantía tienen? Infórmate de tus derechos al comprar o arreglar un productohttps://t.co/4wWxz4Mdsc — OCU (@consumidores) October 14, 2022

El hecho de que se haya ampliado la garantía de los bienes que adquirimos no es más que una estrategia para presionar un poco a los fabricantes para que produzcan bienes más persistentes. Los cambios de la Directiva Europea sobre las garantías incluyen que puedas reclamar (si el producto está defectuoso o no estás conforme con su funcionamiento) que se repare ese producto sin ningún coste, de manera gratuita; o de igual manera puedes pedir que te entreguen un producto nuevo igual o similar. En caso de que no sea posible reparar el producto o no queden similares, será obligatoria la devolución del dinero o en todo caso, se realizará un descuento sobre el precio.

La OCU ha explicado la diferencia en las garantías de los productos comprados después de enero de 2022 y antes de enero de 2022.

En el primer caso, como hemos explicado, las condiciones serán "garantía legal de 3 años para cualquier producto nuevo duradero", además de que "la existencia de piezas de reparación y de un servicio técnico adecuado se garantiza hasta 10 años a partir de la fecha en la que el producto deje de fabricarse".

En el caso de los bienes adquiridos antes de la fecha comentada, las condiciones cambian. Para empezar, la garantía será de dos años. Además, según el comunicado de la OCU, "si el fallo aparece en los primeros 6 meses desde la entrega del bien, no debes probar nada para conseguir que se aplique la garantía. Si apareciera después, el fabricante o el vendedor pueden exigirte una prueba pericial de que el fallo venía de origen, lo que complica la aplicación de la garantía". Por último, los 10 años de garantía de servicio técnico y reparación para los productos comprados después de enero de 2022 convertirían en 5 años en el caso de los bienes adquiridos antes de 2022.