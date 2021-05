Sombrillas, velas, toldos o cómo tener la sombra que necesitas en tu jardín o patio

Prepara tu jardín o campo para las altas temperaturas de la forma más elegante y por menos de lo que crees. Con la llegada del calor intenso y las largas jornadas de sol, aprovechamos más los espacios exteriores, aunque es verdad que a en ciertos momentos del verano es prácticamente imposible y las sombrillas o toldos nos ayudan muchísimo a soportarlo, sobretodo en el sur.

Acondiciona con una buena sombra donde poder disfrutar de la primavera y el verano, para poder celebrar almuerzos en el jardín o merendar al aire libre sin sufrir el impacto directo del sol. Te enseñamos algunos de estos artículos con los que conseguirás crear un espacio más fresco en tu zona ajardinada.

Sombrilla parasol 200 x 125

Esta sombrilla es perfecta y cómoda, porque es fácil de guardar y cubre bastante superficie. Este modelo de parasol rectangular lo tienes disponible en varias medidas desde 200x125cm y con una altura de 235cm.

Tiene un color elegante que combinará genial con diferentes estilos y es muy sencilla de doblar gracias a una sólida junta rotatoria, provee también protección contra el sol cuando se ubica a una baja altura. Su precio 45,99€.

"Tiene el tamaño perfecto para mi terraza, la tela es de calidad, gruesa, pero transpira bien y da luminosidad, pero dando una sombra muy agradable. Además, es inclinable, lo que facilita encontrar la posición perfecta. No pesa demasiado, la quito y guardo con facilidad."

*Precio: 45,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Cenador Blanco

Con esta carpa tendrás un espacio acogedor y protegido del sol para disfrutar del aire libre con los tuyos en tu jardín o terraza. Colócale unas luces para las noches de verano y crea un rincón muy especial.

El cenador tiene unas medidas de 300 x 300 x 250 cm, está formado por una estructura metálica compuesta por tubos de acero que se ensamblan entre sí y una lona de plástico en color blanco. El material es resistente al agua e impermeable, por lo que está habilitado para uso exterior y puede permanecer montado en días de lluvia. Su precio ahora 35,49€.

"Compramos esta pérgola para aislar un poco nuestro patio interior de los vecinos, y cumplió bastante bien su función."

*Precio: 35,49€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Toldo Vela de Sombra Cuadrado 4 x 4 m

Las llamadas velas de sombra son una opción muy actual y que da un cierto toque de modernidad a tu patio, porche o jardín, esta concretamente es impermeable y bastante resistente, antihumedad y moho, y lo bueno es que no necesita tanta estructura como un toldo, sino que es mucho más fácil de colocar.

Ofrece hasta un 95% de protección ante los rayos UV. Protege de forma segura a tu familia de los rayos dañinos del sol durante largos periodos de tiempo.

Fácil de instalar y quitar, cómodo e ideal para jardines, patios, piscinas o áreas de barbacoa y la encuentras en diferentes colores para que escojas cuál te viene mejor.. Su precio 59,99€.

"Hiper recomendable, puesta en un ático donde el sol aprieta mucho y es una pasada. Estéticamente queda genial, no es plástico. Yo la puse con dos mosquetones a la pared y otros dos a la barandilla."

*Precio: 59,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Toldo articulado

Los clásicos no suelen fallar y si tienes un porche seguro que has pensado en la instalación de un toldo. Lo bueno de estos, es que no solo aporta sombra al exterior, sino que elimina el impacto directo del calor que supone los rayos de sol proyectándose continuamente sobre tu pared o ventana.

Quita calor al interior, y si por ejemplo, alguna de las estancias principales de casa tiene acceso al exterior, con este toldo conseguirás que sea más fresca y que el sol no caliente demasiado dicha zona.

Este toldo es ideal para proporcionar sombra en el espacio que desees. Su brazo articulado permite abrirlo y cerrarlo fácilmente según necesites. El marco es de aluminio y acero, muy resistente y apto para exteriores. La tela de poliéster es impermeable y de alta calidad. El montaje en la pared es bastante fácil e incluye todos los accesorios. Su precio ahora 206,99€.

"Tal cual se indica en la imagen y en la descripción. Sin sorpresas y todo perfecto . El color burdeos/rojo/granate perfecto . Queda muy bien y elegante."

*Precio: 206,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Pérgola de aluminio

Las pérgolas son otra de las opciones clásicas, esta concretamente tiene estructura de recubrimiento en polvo de aluminio, por lo que es estable y duradera. El tejido es de tela de poliéster con revestimiento PA resistente a la intemperie, a los rayos UV y al agua.

El techo se puede estirar a través de los 5 rieles para ajustar la sombra según tus necesidades. Su diseño elegante y simple combina fácilmente en cualquier espacio. Su precio 332,99€.

"Con esta pérgola mi terraza ha mejorado considerablemente y la ha hecho mucho mas acogedora. Fácil montaje y buena calidad por su precio reducido. No defrauda."