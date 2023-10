Viajes en tren desde 7 euros: así funcionan los 'Superprecios' de Renfe

Viajar en tren se ha convertido en una estrategia para mejorar la movilidad en España. Y desde el Gobierno no dudan en impulsar este medio de transporte cada vez que tienen ocasión. Los viajes gratuitos de Renfe para Cercanías y Media Distancia están siendo todo un éxito, aunque te exigen cumplir una series de requisitos para no terminar teniendo que abonar una fianza. En cualquier caso, no contentos con esa incitativa, Renfe ha puesto en marcha lo que ha denominado el 'Superprecio' ¿Qué es el 'Superprecio de Renfe y hasta cuándo puedes aprovecharte del mismo? Aquí os lo explicamos.

Llega el Superprecio de Renfe 🫢Desde mañana y hasta el 10 de octubre compra tus billetes desde 7€ en Avlo y 11€ en AVE, Alvia, Euromed o Intercity para viajar a todos los destinos. 🚄🌬️ Para viajes desde el 23 de octubre.https://t.co/jAuNSpcctf — Renfe (@Renfe) October 3, 2023

Porque la página web de Renfe puede tener un difícil acceso y últimamente su servicio ha protagonizado algunos retrasos sonados e incidentes, pero nadie puede dudar de que el interés por captar usuarios está siempre latente en las medidas que propone, para combatir la presencia de sus competidores (Iryo y Ouigo).

Cómo conseguir billetes baratos de Renfe

Renfe defiende que ofrece "más destinos que nadie, más frecuencias y número de trenes y el mejor Compromiso de Puntualidad del mercado (con la mejor compensación, que es hasta 8 veces superior a la exigida por Ley, siempre en metálico y nunca en vales y en 24 horas a través de web)". Así, para todos aquellos que podían quejarse de no tener oportunidad de conseguir billetes baratos de forma individual y no en formato abono, llega el 'Superprecio', promoción que ha arrancado este miércoles 4 de octubre para poder comprar billetes de Avlo desde los 7 euros y de Ave, Alvia, Euromed e Intercity desde los 11 euros. Eso sí, sólo viajes que encuadren "desde el 23 de octubre y hasta 2024 en todos los corredores", según ha informado Renfe.

Se trata de la primera campaña de este Superprecio', y durante una semana (hasta el próximo 10 de octubre) se podrán conseguir billetes al mejor precio para viajar a cientos de destinos. Este tipo de ofertas o promociones estarán disponibles en la web de Renfe de forma puntual, con campañas especiales que serán anunciadas con semanas de antelación para que los viajeros puedan intentar cazar uno de estos billetes a un precio de ganga dentro de la oferta de 20,5 millones de plazas que tiene previsto ofertar en los próximos doce meses.