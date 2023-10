Esta es la cantidad de café que recomienda consumir la OMS

Superada la cuesta de septiembre, y adentrados de pleno ya en la rutina de trabajo y obligaciones familiares y personales, existe una bebida que se convierte en una de los grandes aliadas para millones de personas en España que necesitan sentirse activos durante todo el día.

Hablamos del café, cuyos beneficios se centran en mejorar el rendimiento mental y el estado de ánimo, así como ayudar a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y metabólicas. Sin embargo, en ocasiones existen debates internos sobre la conveniencia o no de tomar demasiado café, ya que a partir de determinadas cantidades el café puede terminar generando problemas de sueño y trastornos del ritmo cardiaco. Esta es la cantidad de café que recomienda consumir la Organización Mundial de la Salud.

El consumo recomendado de café es de 3-4 tazas diarias, el equivalente a unos 400 miligramos de cafeína

Porque el café, cuyo principal componente es la cafeína, no se puede tomar como si fuera agua en las cantidades que uno desea porque podría ser seriamente perjudicial para el organismo. Y desde la OMS han explicado en varias ocasiones que el consumo seguro recomendado es de 400 miligramos diarios de cafeína, lo que equivale a 3-4 tazas, en función del tamaño de las mismas. Mucho menos incluso en personas que lo tengan contraindicado.

Personas que no deberían tomar café

No todo el mundo está habilitado para tomar café si quiere evitar posibles casos de molestias físicas que, incluso, podrían tornarse en cuestiones graves. El consumo de café en exceso aumenta el riesgo de muerte. Los expertos advierten de que el café está contraindicado para personas con insomnio o trastornos del sueño, con ciertas afecciones cardíacas, sensibilidad a la cafeína o acidez estomacal y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y tampoco es recomendable para mujeres embarazadas ni mezclado con ciertos medicamentos.

Tomar descafeinado no termina con los riesgos que pueden sufrir personas que tengan contraindicado el consumo de café

Hay que aclarar que el consumo de café no es el que genera estos problemas, pero sí aceleran los síntomas en aquellas personas que ya tienen las enfermedades constatadas por los médicos. Así, conocer la relación entre café y salud resulta fundamental si tenemos este producto entre un must de nuestra dieta diaria. Y no sirve con eso de decir que yo me tomo descafeinados porque este tipo de preparaciones también cafeína, aunque sea en menor proporción, por lo que también podrían producir los trastornos descritos.