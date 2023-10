Hubo un tiempo pasado en el que lo más importante de los electrodomésticos de nuestra casa es que fueran buenos, bonitos y baratos. Desde hace unos años, y especialmente en los últimos meses, la prioridad absoluta es conseguir que nuestros aparatos consuman lo menos posible para ahorrar en el coste de la electricidad. Para eso es importante seguir los consejos de los expertos en la materia, que se afanan por explicarnos los electrodomésticos que más luz consumen o ayudarnos a cómo interpretar la etiqueta energética en los electrodomésticos. No faltan tampoco determinados trucos caseros para arañar Kw en nuestra factura.

El ahorro de energía no sólo repercute directamente en la economía familiar, sino que sirve también para cuidar el Medio Ambiente. Es por ello que desde la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos han elaborado lo que podría venderse como el decálogo definitivo para ayudar a reducir el consumo de energía de los electrodomésticos. Unos consejos con los que se ahorra energía, se reduce las facturas de la luz y se genera menor impacto sobre la huella de carbono.

1. Comprar electrodomésticos eficientes

Ni el precio, ni las dimensiones, ni el diseño...lo primero que hay que fijarse a la hora de comprar un electrodoméstico actualmente es en la etiqueta de eficiencia energética. La letra A es el tesoro más preciado en estos momentos.

2. Mantener electrodomésticos en buen estado

No vale únicamente con comprar los electrodomésticos más eficientes. Después es necesario también mantenerlo correctamente. Sólo un uso y mantenimiento adecuado de los aparatos servirá para que no terminen generando problemas.

3. Configurar bien los electrodomésticos

El primer paso para lograr ese buen mantenimiento y realizar una configuración correcta de los electrodomésticos, usando los programas adecuados a los productos que vamos a emplear, sobre todo en lavadoras-secadoras y lavavajillas. En todos ellos siempre que podamos deberemos echar mano del modo ECO o ahorro de energía.

4. Llenar al máximo los electrodomésticos antes de usarlos

A la hora de economizar es importante aprovechar al máximo la carga de nuestros electrodomésticos. Eso de poner la lavadora con dos prendas es algo que hay que intentar abolir de nuestras costumbres. Desde FECE lo tienen claro: "Llena tus lavadoras, lavavajillas y secadoras antes de usarlos para maximizar su eficiencia energética".

5. Utilizar los electrodomésticos en horas de menor demanda

Tan importante es el número de veces que ponemos en marcha nuestros electrodomésticos como la hora del día en la que lo hacemos. En los últimos tiempos muchos han hecho auténticos sudokus en el hogar para adaptarse a las famosas horas valle, horas de menor demanda que tiene una tarifa de electricidad más baja, ideal para poner lavadoras o cocinar.

6. Desconectar los electrodomésticos cuando no los uses

Este aspecto es muy importante en la temporada de verano, sobre todo, o en períodos vacacionales en los que nos vamos a ausentar de casa durante algunos días seguidos. Desconectar los dispositivos cuando no los uses ayuda ahorrar mucha energía porque el modo reposo, en espera o stand by también penaliza.

7. Apagar los dispositivos electrónicos cuando no los uses

También vale el punto anterior asociado a los dispositivos electrónico. El conocido como consumo fantasma o invisible, que se produce cuando los aparatos eléctricos están enchufados, aunque no los estemos utilizando. Mención especial cobran aquí los cargadores de móvil.

8. Cuidar tu estilo a la hora de cocinar

Uno de los electrodomésticos que más luz consumen es la cocina. Para lograr reducir al máximo este gasto es importante tener algunos detalles que pueden pasar desapercibidos a la hora de elaborar nuestros platos pero que a la larga ayudan a amortiguar el golpe en la factura. Utilizar tapas en las ollas y sartenes o apagar el horno unos minutos antes de lo que marca la receta para que termine de cocinarse con el calor residual pueden ser algunos de ellos.

9. Invertir en tecnología inteligente

Los dos últimos aspectos tienen que ver con una inversión, pero en ocasiones más vale gastar un poco más para después ahorrar que después tener que invertir en reparar desperfectos. La tecnología inteligente nos permitirá controlar y programar tus electrodomésticos para adaptarnos a los puntos anteriores de efectividad que hemos analizado.

10. Revisar el aislamiento de tu hogar

Por último, invertir en puertas y ventanas para conseguir aislar nuestros electrodomésticos de los cambios de temperatura y tener que recurrir en menor medida a la calefacción, sobre todo en determinados momentos, ayudará, y mucho, a reducir la factura de la luz, que amenaza con dispararse este invierno