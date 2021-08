El grifo eléctrico de Lidl con el que podrás reducir la factura del agua

Uno de los productos catalogados como "estrella" de la empresa de supermercados Lidl es el Grifo Eléctrico de acero inoxidable desarrollado por la marca Easymaxx. En medio de la batalla por la subida de la factura de la luz y los diversos mecanismos para ahorrar en nuestros recibos, Lidl posee el accesorio con el que podrás reducir gastos en tu factura del agua.

Este moderno grifo de Lidl cuenta con un novedoso diseño cuyas características le permiten ser indispensable en todos los hogares. Además, actualmente se encuentra disponible en la página web de la marca teutona con más de un 50 % de descuento.

Calienta el agua sin necesidad de caldera ni termo

Cuando utilizamos nuestros grifos implicamos en el proceso no solo el consumo del agua, sino que también forman parte otros elementos como la luz y el gas. Por ello, Lidl trae la solución perfecta para conseguir reducir algunas cifras a nuestras facturas mensuales y anuales con este grifo eléctrico. El grifo de Lidl no solo ayuda a ahorrar sino que al no involucrar a otros elementos de nuestras viviendas también reduce el impacto medioambiental.

Construido en acero inoxidable de alta calidad este accesorio cuenta con una gran resistencia y vida de uso. Sus medidas, 36 x 18,5 x 6 cm, permiten que podamos adaptarlo en cualquier espacio necesario de nuestras viviendas. Su principal virtud es que gracias a su instalación podremos disponer de agua caliente de manera totalmente instantánea, sin necesidad de precalentar el agua o contar con depósito para la misma. Sea cual sea la temperatura que necesitemos podemos elegir en un rango bastante amplio, ya que este grifo eléctrico puede alcanzar temperaturas de hasta 60º C en función de la presión del agua.

El artículo en cuestión ya se encuentra disponible en la tienda online de la cadena de supermercados y su compra solo podrá realizarse de manera exclusiva a través de este portal. Si queremos ahorrar en nuestros recibos y además contribuir a la lucha contra el impacto medioambiental, Lidl nos brinda la ocasión perfecta gracias a la promoción activa actualmente la cual ofrece su producto estrella por 39,99 euros, siendo su precio habitual 99,99 euros.

Lidl sigue ampliando su ya variado catálogo con diversos productos que llegan para ayudarnos con su eficacia y capacidad de ahorro. Otro de sus productos con la categoría de "estrella" es el limpiacristales recargable, el cual evita que el agua sucia sea derramada gracias a su aspiración eléctrica, por tan solo 24,99 euros. O la aclamada mopa Spray&Clean de Vileda, mediante la cual podremos llegar a todos los rincones de nuestra vivienda gracias a su placa giratoria de hasta 180º, disponible actualmente a un precio final de 19,99 euros en la página de Lidl.