La mayor parte de los flotadores hinchables incumplen las normas básicas de seguridad

Como cada verano a los colores azules y blancos propios del mar, se unen los rosas, rojos, amarillos, grises... que decoran los flotadores que los bañistas deciden llevarse para disfrutar de un soleado día de playa.

Los flotadores parecen ser una de las opciones favoritas para disfrutar de largas horas de sol y playa. Y, aunque la moda de los grandes flotadores parecía haber pasado, estos hinchables siguen siendo elegidos todos los veranos por miles de personas.

Pero, como con todo, hay que hacer un uso responsable. El mar puede llegar a ser peligroso y una corriente, el viento e incluso las olas pueden hacer que en cuestión de segundos una persona acabe mar adentro. En 2019 la OCU -Organización de Consumidores y Usuarios- ya advirtió que los flotadores y colchonetas hinchables pueden suponer un peligro para los niños en el mar. Alerta de que "no son elementos de seguridad" y de que es recomendable "enseñar a nadar a los niños lo antes posible".

Muchos de estos hinchables no cumplen con las normas básicas de seguridad, pues en teoría deben cumplir con "una doble cámara de aire, una válvula anti-retorno y hebillas con doble cierre". En la mayoría de los casos estos productos no solo no cumplen con esto, sino que además están compuestos por materiales peligrosos "como ftalatos, que en cantidades excesivas, entrañan riesgo si se chupa, y en caso de medir menos de 120 cm, se consideran juguetes", así lo avisaba la OCU.

La Organización recomienda hacer siempre un uso responsable de los flotadores y en el caso de los niños aconseja "usarlos en zonas en las que el niño pueda apoyar los pies, no llevarlas a aguas profundas, no dormirse encima y vigilar las corrientes que puedan arrastrar las colchonetas".

En caso de accidentes se debe proceder llamando a los servicios de emergencia.

Durante estos seis primeros meses de 2022 ha habido un aumento del 55% de los ahogamientos en comparación con 2021. El pasado mes fue considerado como el segundo junio con más fallecimientos por dicha causa en los últimos ocho años según declara el Informe Nacional de Ahogamientos (INA). Es por ello que han de tenerse en cuenta las recomendaciones de los expertos y hacer un uso moderado y responsable de instrumentos como las figuras hinchables, que, de un momento a otro, pueden llevar de la plena felicidad a la mayor de las amarguras.