Los funko pop, la nueva ganga de Lidl

No es el Fisher-Price Tito Robotito ni Nenuco con cuna interactiva. Igual no te costará tanto como hacerte con el Lego Disney Casa Madrigal, pero los Funko POP se han convertido en uno de los regalos más originales y divertidos que se pueden hacer en estos momentos a personas fanáticas de ciertos protagonistas de series o películas. Desde Capitan América a Goku, pasando por Harry Potter, Iron Man, Spiderman o Naruto. Y están en Lidl. A un precio realmente increíble.

Bien es cierto que la cadena de supermercados alemana se ha caracterizado siempre por su capacidad de sorprender a los clientes, tanto por su variedad de productos, más allá de las cosas típicas que podemos conseguir llevarnos a la cesta de la compra en un supermercado, como por sus infinitas ofertas en bricolaje, cocinar y hogar, electrónica, moda o deporte. Podemos encontrarnos un patinete eléctrico o una variedad de ocho quesos con galardones internacionales.

Estos muñecos se están convirtiendo en una auténtica tentación para fans y coleccionistas

Se acerca las fiesta navideñas y sus responsables están dispuestos a ir un paso más allá y mejorarse. En este caso centrándose en el apartado de los juguetes. Pero no de cualquier juguete. Hablamos de unos muñecos que se están convirtiendo en todo un reclamo para niños y mayores, una auténtica tentación para coleccionistas y melómanos.

Desde Goku a Harry Potter

Este Funko POP Figura con cabeza oscilante / Figura de vinil es uno de los tipos de figuras que más éxito ha tenido en los últimos años y Lidl los ha rebajado a 11,99 euros, una nueva ganga que muchos no están dejando escapar, agotando su existencia. Ahsoka, Boba Fett, Capitan América, Goku, Groot, Harry Potter, Hedwig, Hermione Granger, Iron Man, Jurassic Park, Lilo & Stitch, Naruto, Spiderman, The Child. Todas estas piezas, fabricadas en vinilo, se pueden conseguir con medidas de 5,5 x 11 centímetros y un peso de 90 gramos, aunque no está recomendado su uso para niños menores de 3 años por el riesgo que supone para ellos manejar una pieza de ese tamaño, que se le pueden llevar a la boca.

Son figuras fabricadas en vinilo de 5,5 x 11 centímetros y un peso de 90 gramos

Los Funko POP se dividen por categorías. Existen más de mil licencias y las piezas se dividen en números que vemos asociados a cada caja, en función de la antigüedad de la figura de colección. Pueden ser héroes, específicos de Marvel, libros, animación, Disney, televisión, películas, juegos, deportes o wrestling, entre otros.