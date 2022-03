¿Por qué no hay leche en los supermercados? ¿Es todo culpa de la huelga?

Hace ocho días ya desde que diera inicio la huelga de transportistas en el territorio español y los estragos del desabastecimiento se empiezan a notar en gran parte de los supermercados nacionales. Son muchos los que apuntan que a la poca oferta disponible de aceite girasol provocada por la guerra de Ucrania se suman otros productos y bienes esenciales como la leche o los cereales, que empiezan ya a ver disminuidas sus unidades en estos establecimientos.

La leche se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la última semana debido, especialmente, a que su oferta ha disminuido considerablemente en comparación con otros productos, llegando incluso a agotarse en numerosos supermercados. Los consumidores se han visto obligados a cambiar incluso sus hábitos de consumo temporalmente recurriendo a otro tipo de productos o de diferentes marcas; e incluso muchos están acumulando bricks hasta que pase el desabastecimiento de este tipo de bienes.

Miles de litros desaprovechados por la huelga

El caso de la leche es uno de los más llamativos a nivel nacional tanto por su escasez en los lineales de los hipermercados como por la gran cantidad de litros que se están deseachando, debido a que la huelga de transportistas está provocando que los productores no puedan hacerlos llegar a su destino. La cadena de suministro, compuesta por sector primario, industria, transporte y finalmente distribución, ya cuenta actualmente con pérdidas de 600 millones de euros y se encuentra actualmente roto. Así reza uno de los avisos colocados en la cadena de supermercados Carrefour que avisa de la escasez de estos productos: “Señores clientes: Como consecuencia de la huelga del transporte, estamos teniendo problemas de suministro de algunos productos. Esperamos normalizar la situación lo antes posible. Gracias y disculpen las molestias”.

La huelga de transportes se encuentra convocada desde hace 8 días debido a la creciente subida del importe de los combustibles. Esta huelga está afectando a todos los sectores primarios de España, tales como el pesquero, el agricultor o el ganadero debido a la falta de salida de los productos al no contar con transporte para su distribución. De igual modo, a la leche o el aceite de girasol se podrían sumar en los próximos días si la situación no se revierte en escasez de productos como frutas o verduras.

No obstante, cabe recordar dentro de este contexto que la escasez de productos no se debe únicamente a la huelga de transporte, dado que la invasión de Putin al país ucraniano también está causando grandes estragos a nivel de bienes y productos de primera necesidad. Es el caso ya conocido del aceite de girasol del cual nuestro país recibe hasta el 62 % de Ucrania, país que ha detenido su producción debido a la guerra y que ya no cuenta con barcos que la distribuyen a través del estrecho del Bósforo. Por lo tanto el aceite disponible corresponde tan solo a las existencias ya disponibles en nuestro país. Otro de los sectores afectados es el de la agricultura, dado que el territorio ucraniano es llamado comúnmente como 'el granero de Europa' exportando a España y al continente europeo cerca del 42 % de los cereales. Por ello, otros productos como el arroz o la harina ya empiezan a disminuir en las estanterías de los principales supermercados nacionales, uniéndose a la leche o el aceite de girasol.