Estos son los mejores piensos para perro, según la OCU

Cuando se trata de la seguridad de nuestras mascotas, toda precaución parece ser poca. Todos aquellos que tenemos perros sabemos que su alimentación es de las cosas más importantes para que nuestro gran amigo esté sano, fuerte y feliz. En definitiva, no es una cosa que se deba tomar a la ligera.

En el mercado tenemos una variedad de opciones increíblemente grande, pero no todas son las correctas para nuestro compañero, ya que sus componentes podrían no ser naturales y llevar algunos compuestos que les sienten mal. Este es el caso de Brekkies Delicious Buey, que no incorpora la cantidad mínima imprescindible de metionina, un aminoácido básico en la dieta de un perro.

En esta elección tan importante, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene una opinión al respecto, y la comparte en un análisis de los mejores piensos, entre los que se estudiaron 27 variedades de pienso para perros. Además de los aspectos nutricionales y la calidad de los ingredientes y componentes de los piensos, también te hablaremos de precio, para que puedas optar por la mejor opción calidad-precio. Comencemos.

Compy Pollo

El estudio de la OCU posiciona a Compy Pollo como la mejor opción en calidad-precio. Este pienso, disponible en Mercadona, ha sido aplaudido por sus ingredientes de alta calidad y su accesible precio. Es una muy buena opción para el cuidado nutricional de nuestros compañeros caninos. Es válido para perros adultos y perras embarazadas en sus primeras fases. Compy Pollo ayuda a mantener la masa muscular, fortalece el sistema inmune, promueve una piel y pelo saludables y mejora la flora intestinal. Además, ha sido elaborado por veterinarios expertos en nutrición animal. El precio es de 1,5€/kg.

Orijen Original

Orijen Original es otra opción bastante buena, pero a un precio superior. Este pienso tiene una composición libre de cereales e ingredientes naturales y frescos, ideal para la salud intestinal de nuestros perros. Además, también ayuda a prevenir intolerancias alimentarias. Es rico en proteínas (38%) y esto ayuda al desarrollo saludable de nuestros amigos en todas las etapas de su vida. Podemos comprarlo en Kiwoko, a 8,77€/kg.

Purina Pro Plan Opti Balance Medium Adult Pollo

Por último en el top 3 de mejores piensos para tu perro, encontramos este pienso apto para perros de todos los tamaños. Es un pienso más caro que el primero y más barato que el segundo, por lo que está en un punto medio de precio sin perder la calidad. Es un pienso que ayuda a la higiene dental y la salud del corazón de nuestra mascota. El pollo de alta calidad es su ingrediente principal y tiene un precio de 5,98€/kg en Kiwoko.