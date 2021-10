¿Qué es mejor: pienso de pescado o de carne para perros?

Cuando una persona o familia decide compartir su vida con un animal lo hace con todas sus consecuencias. La mascota por excelencia en España es el perro, cuya popularidad ha crecido en los últimos años dentro de las familias españolas. Casi siete millones de perros comparten hogar como un miembro más de la casa y la preocupación por su cuidado es similar a la que tenemos con nuestros hijos. También en el terreno de la alimentación. Que si este niño (perro) no come nada; que si este niño (perro) sólo come 'porquerías', que si este niño (perro) hace demasiadas veces sus necesidades. Siempre es recomendable acudir a un veterinario para que nos oriente respecto a cómo alimentar a nuestro perro. En al aire siempre nos surge una incógnita: ¿mejor pienso de pescado de carne para perros? Aquí os explicamos la mejor solución.

Cono norma general, si el perro está sano, lo ideal es ir variando de pienso cada dos o tres meses. Dependiendo de los gustos y de la experiencia que haya tenido cada uno con su mascota, te indicará que prefiere el pienso de carne o el pienso de pescado y todos estarán en lo cierto porque la realidad es que ambos son saludables para el animal. Lo que sí recomiendan los expertos evitar es alimentar al perro únicamente con proteínas vegetales, ya que los perros son animales carnívoros por naturaleza y deben comer carne para alimentarse correctamente, ya sea carne de pescado, de pollo, de ternera, de cordero...

Si en la variedad está el gusto respecto al tipo de pienso diferente criterio deberíamos usar a la hora de elegir la marca de comida para nuestro perro. Los especialistas recomiendan mantener una misma marca de pienso una vez comprobado que el animal la procesa de forma adecuada.

Pienso de carne, proteína con mucho sabor

A los perros les encanta la carne, principalmente el pollo y el cordero, aunque también podemos encontrar piensos de ternera. Lo ideal es comenzar a alimentar a nuestro perro con un pienso con base de pollo cómo fuente de proteína animal, ya que el pollo es altamente digerible y posee un sabor que encanta a los perros a niveles generales. Sin embargo, al igual que el ser humano no debe estar alimentándose todos los días a base de pollo y arroz, por muy sano y nutritivo que sea, la norma marca que hay que varias de carne cada cierto tiempo.

Pienso de pescado, recomendado en intolerancias

Los piensos de pescado, por su parte, son menos comunes en las dietas de los perros. Si bien es cierto que están recomendados para aquellos animales que padecen de intolerancias, ni mucho menos son exclusivos para este tipo de perros. Son muchos los casos concretos en los que los veterinarios suelen recomendarte que le des pienso de pescado a tu perro: alergias, aparatos digestivos sensibles, problemas de piel o poco brillo en su pelo. El pienso de pescado es una gran fuente de proteínas y, aunque suele ser menos común (como en el caso de los niño), también hay determinados perros que prefieres el pescado a la carne.

Lo más importante de todo, más allá del tipo de pienso que le suministremos a nuestra mascota es asegurarnos de que el producto es el que más le conviene. Descubrir qué alimentos no debe comer tu perro. Para ello hay un período de prueba de alrededor de dos meses en el que iremos tomando nota de cualquier tipo de anomalía que observemos y pueda deberse a la alimentación.