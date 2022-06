Estos son los mejores supermercados para comprar fruta

En el año 2019 la Organización de Consumidores y Usuarios realizaron un estudio sobre el mejor establecimiento para comprar fruta en España. La OCU recorrió un total de 67 negocios repartidos entre las ciudades de Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia. Los establecimientos visitados fueron 10 mercados, 35 supermercados, 12 hipermercados y 10 fruterías.

Según la OCU las frutas de los negocios visitados tenían un aspecto casi perfecto, pero el sabor deja bastante que desear, ya que solo 5 de cada 100 saben ricas y con un sabor jugoso. En este mismo estudio se cató más de 350 kilos de frutas y verduras frescas. Los productos que se tomaron como muestra fueron:

Naranjas de mesa

Manzanas Golden

Peras conferencia

Plátanos canarios

Tomates Daniela

Lechugas romanas

A parte de analizar la calidad y el precio de estos productos, también se analizó la accesibilidad de los comercios, la atención al vendedor, la disposición de las frutas y verduras, su apariencia y su etiquetado.

En cuanto al análisis de los productos, solo un 5% de las piezas tenían una textura y sabor jugoso. Lo peor viene en que una de cada cuatro piezas tienen defectos en su sabor y textura. Esto es debido a que las frutas están demasiado verdes, es decir no están lo suficientemente maduras, algunas tenían una pulpa arenosa o el sabor era raro. Todo esto se veía más reflejado en las peras y en los tomates.

De cualquier modo, la valoración más común fue "ni me gusta ni me disgusta", esto es algo que no favorece a aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas, minerales y fibra. Es algo que deberíamos tener en cuenta, ya que en España se consume un total de 280 g/día de este tipo de alimentos, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 400 g/día.

Sevilla

Los comercios que más destacan son MAS y Mercadona, estos son los supermercados que tiene mejor valoración en la degustación de frutas y verduras. Además el precio de la fruta en todos los establecimientos visitados en Sevilla tenía una muy buena relación calidad/precio. En lugares como Hipercor o el Mercado de Nervión se pasaban un poco de precio, ya que el coste de la cesta superaba los 11 euros.

Valencia

En esta ciudad el comercio mejor valorado fue Hipercor, pero como en Sevilla, también era el más caro. Este establecimiento destacó por su buena accesibilidad a la tienda y al producto, por la atención al cliente, el buen etiquetado de las frutas y verduras frescas y por el buen sabor y textura de los productos. En este caso si se quiere una buena calidad/precio más económica, la mejor opción es Mercadona.

Madrid

Según el estudio las mejores piezas de frutas en Madrid las podemos encontrar en las tiendas tradicionales. En cuanto a los supermercados, Caprabo-Eroski tiene la fruta y verdura fresca con mejor sabor y textura, además el precio es relativamente bajo. En Madrid también destaca Hipercor y también es el más caro de todos.

Barcelona

En Barcelona se visitaron seis mercados tradicionales, donde tenían los precios más caros de todos. Podemos destacar al Mercado de Les Corts por tener los mejores resultados en el momento de la degustación. En cuanto la relación calidad/precio, destacan los comercios Caprabo-Eroski y Mercadona, donde la misma cesta de la compra cuesta la mitad de precio que en los mercados.