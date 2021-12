Estos son los productos del calendario de adviento de Mercadona

'The 12 makeup essentials' es la nueva forma que ha tenido la cadena de supermercados Mercadona de sumarse al "boom" de los calendarios de adviento de belleza. Todo son productos de tamaño viaje y se pueden encontrar en cualquier tienda de Mercadona por un precio de 10 euros.

Se trata de un calendario de adviento un tanto especial, ya que no incluye 25 compartimentos como los habituales calendarios de este tipo. Se divide en 12 casillas con 12 productos diferentes en cada una de ellas, todos de cosmética. Así que no te preocupes, porque a pesar de que diciembre ya está iniciado no vas tarde, puedes comprarlo y comenzar a abrirlo en cualquier momento del mes.

Aunque los productos incluidos en el calendario contienen menos cantidad que el formato estándar se ofrecen como una ocasión perfecta para probar artículos de la marca, ya que haciendo cálculos cada uno de ellos nos saldría por un precio inferior a un euro. Todo ello enfocado al disfrute de la sorpresa de abrir un nuevo producto cada día.

Artículos que componen el calendario 'beauty' de Mercadona

Eyeliner negro con punta de fieltro de 1 gramo

Bálsamo labial con sabor a vainilla de 6 gramos

Paleta de cuatro sombras de ojos en tonos tierra y granate de 4 gramos. Tres de ellos son mate y el más oscuro satinado

Un esmalte de uñas de color rojo de 6 ml

Unos polvos bronceadores

Un colorete de color rosa intenso

Una brocha tamaño mini para aplicar sombras de ojos

Una lima de uñas pequeña

Un esmalte de uñas en un tono nude

Un iluminador en tonos rosados

Un lápiz de ojos de color negro

Un pintalabios en formato líquido en un tono nude

Todos los productos que contiene este especial "cofre" se tratan de artículos básicos de cosmética con los que puedes recrear maquillajes sencillos. Así que ya sea para un pequeño detalle o para uso personal con la intención de darte un capricho es una opción económica e interesante.