Si tienes este tostador en casa, pide que te lo cambien inmediatamente

No hay cocina que no lo tenga y no le dé uso alguna vez a la semana. Da igual que desayunes dentro o fuera de casa. Por la mañana, en las meriendas o para preparar alguna cena ligera. El tostador es uno de los diez electrodomésticos que necesitas en tu cocina, pero mucho ojo porque si tienes uno de los que te vamos a comentar ahora lo mejor es que pidas que te lo cambien inmediatamente. Ha sido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la que ha dado la voz de alarma ante la detección de un fallo de seguridad en este pequeño electrodoméstico de la marca Bosch.

#Electrodomésticos Alerta por un problema de sobrecalentamiento en algunos componentes eléctricos de una tostadora de Bosch.⚠Si tienes uno de los aparatos afectados te lo cambiarán o reembolsarán. Infórmate 👇https://t.co/5K6tLBn2Nz — OCU (@consumidores) September 25, 2023

Hablamos del Tostador corto Styline Blanco de Bosch (TAT8611 o TAT8613). Si bien es complicado que muchos españoles lo tengan porque el modelo en cuestión se vende poco en España y con mayor volumen en el Reino Unido, la OCU explica que en caso de percatarnos de que es el tostador con el que nos hacemos las tostadas por la mañana o preparamos los sandwiches de la cena lo más recomendable es solicitar el cambio del aparato o directamente el reembolso de la compra que hiciéramos.

El problema que persigue a este electrodoméstico es que se han detectado varios episodios de sobrecalentamiento en varios de sus componentes eléctricos y este hecho podría llegar a derivar incluso en el incendio del aparato, lo que competería la seguridad de sus usuarios.

Cómo saber si debes cambiar tu tostador Bosch

La OCU ha tenido conocimiento de esta alerta a través del sistema de acceso al que dispones directamente desde el Reino Unido. Este fallo técnico fue detectado en uno de los múltiples controles de calidad a los que se ven sometidos los electrodomésticos.

Los aparatos afectados son aquellos que fueran fabricados entre enero de 2022 y mayo de 2023

Los aparatos directamente afectados por esta partida defectuosa son aquellos que fueran fabricados entre enero de 2022 y mayo de 2023, aunque desde Bosch han retirado directamente todos los tostadores de este tipo a la espera de más pruebas que aclaren si hay más modelos que pudieran arrastrar estas deficiencias.

Para saber exactamente si tu tostador de la marca Bosch puede estar afectado los expertos recomiendan consultar la placa de características del electrodoméstico, en la parte inferior de la tostadora. Ahí podrás comprobar el número de modelo (E-Nr.) y el número de lote de cuatro dígitos (FD): Introduce los datos en la página de incidencias de Bosch y quédate tranquilo para seguir usándolo o pedir el cambio de forma gratuita, bien por otro modelo, bien por el dinero que pagaste por dicho modelo de Bosch. Y buscar alternativas entre las 10 mejores tostadoras de pan de 2023