El antiguo tostador del Sevilla que ha viralizado en TikTok una influencer

TikTok, lo ha vuelto a hacer. Esta red social ha traído a nuestros recuerdos. Una cosa que teníamos enterrada en lo más profundo de ellos: la tostadora antigua del Sevilla.

Para todo aquel que no sepa de qué se trata esta tostadora es simplemente una tostadora con el logotipo del equipo de fútbol del Sevilla que regalaban con el periódico el ABC cuando antaño los periódicos regalaban electrodomésticos para el hogar para de esta manera, conseguir más ventas.

Una creadora de contenido de TikTok ha colgado un vídeo en el que sale probando esta antigua tostadora, que probablemente se habría encontrado en su casa. El vídeo lleva ya más de 18.000 me gustas y en el, la usuaria @nataliagones aparece hablando de que se ha encontrado esa tostador en su casa y la prueba en un vídeo de un 1 minuto y 50 segundos.

Así lo hacías a ver en su red social Tik Tok cuando dijo: “Sevillistas del mundo. Me dispongo a probar este tostador que he encontrado en casa, que tendrá 500.000 años. creo que lo daban con el ABC”. Y es que, efectivamente, son muchos los años que han pasado desde que los periódicos utilizaban este medio para atraer a más lectores, por lo que ese tostador debe tener los mismos. Según comenta Natalia, supuestamente si pones pan dentro de esa tostadora te saldrá con el escudo del Sevilla impreso en el pan.

Cuando la chica mete el pan, probando el tostador, teme que pueda estar funcionando erróneamente debido a la cantidad de tiempo que llevo guardado y los años que han transcurrido desde la última vez que se utilizó. “Tengo que decir que huele mucho a quemado y está empezando a salir humo, me da miedo”. La tostadora empezó a soltar un montón de humo que se puede apreciar perfectamente en el vídeo. Con el miedo a que se quemara la tostadora, la chica la desconecto, aunque luego le dio una segunda oportunidad.

Cuando sacó el pan ya tostado de la tostadora, el cual, según ella tardó aproximadamente cuatro minutos en quedar tostado, sí se puede apreciar el escudo del Sevilla, o al menos un intento de ello. Este vídeo demuestra a la perfección cómo las redes sociales pueden resucitar y volver a traer a nuestra vida cosas que ya estaban en lo más profundo de nuestro recuerdos.

Finalmente, cuando nuestra usuaria saca el pan del tostador, concluye que para lo que tarda y lo mal que queda el escudo no le vale la pena, puesto que “tienes que tostarlo un montón y al final no me gusta tan tostado” finalizó la usuaria.