El algoritmo de Tik Tok 'olvidará' lo que cree que nos gusta y nos permitirá empezar de cero

Tik Tok no pasa por su mejor momento, al menos en lo que a reputación gubernamental e institucional se refiere. Reino Unido se ha sumado a la lista de quienes prohíben a sus funcionarios y cargos públicos instalar la aplicación en sus teléfonos oficiales (hace poco hicieron lo propio las principales instituciones europeas) y EEUU amenaza con prohibir del todo su uso en el país si la empresa china matriz, ByteDance, no vende sus acciones para, se supone, dar lugar a una versión estadounidense de la red social.

Todo esto ocurre mientras en otros países, como España, en plena precampaña electoral, los políticos de todo signo político debutan en esta plataforma, desde la ministra Nadia Calviño a los bailes del alcalde de Granada, que pese a datar del pasado septiembre han saltado ahora a los medios de comunicación nacional.

El cuestionado algoritmo de Tik Tok

Estas últimas polémicas han dejado en un segundo plano una de las principales quejas de muchos usuarios de Tik Tok: la indeleble memoria de su algoritmo de recomendaciones.

Porque, no importa cuántas vueltas des a la configuración ni cuántos ajustes toques, si un día caes en un vídeo de algo que has mirado solo por curiosidad o por error (desde un personaje o actividad que en el fondo no te interesa a, en algunos casos, conductas claramente nocivas), a partir de entonces la aplicación inundará el feed que personaliza para ti de contenidos relacionados con esos temas. Y eso no es solamente molesto, a veces puede ser también peligroso.

Empezar de cero

Parece que Tik Tok ha decidido solucionar este asunto con una nueva función que permitirá hacer tabula rasa en ese menú personalizado, el Feed para ti. Olvidará lo que creía que nos parecía interesante y nos permitirá ver el contenido de ese apartado como si acabásemos de registrarnos en el servicio. A partir de ahí comenzará de nuevo a aprender de nuestros gustos y a personalizar lo que nos muestra teniendo en cuenta nuestras interacciones.

Como indica la red social en un comunicado, esto complementa controles de contenido ya existentes, como la opción de filtrar automáticamente los vídeos que utilicen etiquetas o frases específicas y decir “no me interesa” para saltarse futuros vídeos de un creador concreto o que utilicen un sonido determinado. Eso no anula ninguna configuración previa ni afecta a las cuentas seguidas.

Los patrones repetitivos

Relacionado con lo anterior está la cuestión de los patrones repetitivos. Según explica la plataforma, procura ofrecer a sus usuarios contenidos variados, evitando mostrar dos vídeos seguidos del mismo creador o con el mismo sonido o algo que ya se haya visto anteriormente.

A eso se añaden límites a contenidos que no infringen las políticas de Tik Tok pero que pueden afectar a los usuarios si se ven de forma repetida, entre ellos, apunta la red social, los que tienen que ver con "temas de tristeza, ejercicio o dietas extremas, o que son sexualmente sugerentes".

Pero eso no significa que se oculten por completo porque, añaden, "los expertos comentan que cerrarles la puerta puede aumentar los sentimientos de aislamiento y estigmatización de sus autores y que permitir que la gente vea cómo otros afrontan emociones difíciles puede ser beneficioso, especialmente para los adolescentes".

Por ello, la estrategia de Tik Tok es eliminar contenidos que promuevan la autolesión u otras políticas pero permitir contenidos de recuperación o educativos, eso sí, con límites.

Otros controles de contenido

Tik Tok ha aprovechado la ocasión para recordar algunas de sus acciones para proteger a sus usuarios y proporcionarles la mejor experiencia posible: