Felipe VI preside en Sevilla un acuerdo histórico para dar al español su lugar en internet

El XVI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua (Asale) ha concluido en Sevilla con la presentación de dos proyectos que definen bien el ámbito en el que se mueve la Real Academia Española (RAE) y que suponen una auténtica refundación de los principios de esta institución que, la igual que el español, está viva y en continua adaptación a los cambios sociales. Los Reyes de España han presidido la clausura que han calificado como un momento trascendental para el futuro de la lengua española y su valor para cohesionar a los países hispanohablantes.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y también presidente de Asale ha presentado las Obras Completas de Miguel de Cervantes, editadas por la Biblioteca Clásica, una edición crítica y muy enriquecida coordinada por el cervantista Francisco Rico. Y también ha expuesto el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA) que ha sido el gran colofón del congreso, el más numeroso celebrado por la asociación en su historia.

El primero de estos proyectos representa la primera normalización de un español que se sigue usando hoy y el segundo, que suena a galáctico, supone una iniciativa que traspasa fronteras para defender el buen uso de una lengua que hoy es patrimonio de 580 millones de hablantes, pero que sigue siendo extranjera para las máquinas, que hablan inglés. Según los datos de algunas consultoras, el español representa menos del 30% del mercado mundial de las tecnologías de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Dicho de otras manera: Siri, Alexa, Cortana... los procesadores no entienden bien el español porque no todo es gramática porque hay contextos, registros, acentos y variedades del español que no sólo se habla en España, también en América y otros países del mundo.

El español busca su sitio en una galaxia que se llama internet. Una misión en la que las RAE y el reto de academias cuenta con la alianza de grandes empresas tecnológicas como Telefónica, Microsoft, Google, Amazon, Facebook y Twitter. Por ello las seis han firmado un acuerdo con la RAE y la Asale para desarrollar un proyecto que impida que el español siga perdiendo posiciones a favor del inglés, que se ha convertido ya en la lengua materna de las máquinas.

Es un reto, pero también una oportunidad que cuenta también con respaldo institucional. Los Reyes han dado su apoyo a esta iniciativa que meses atrás se materializó también en una inyección de quince millones de euros por parte del Gobierno central a la RAE con el propósito de que en los próximos tres años se investigue en el ámbito de las tecnologías de procesamiento del lenguaje y los efectos de su uso por parte de los sistemas de inteligencia artificial.

El objetivo es que el español deje de ser la segunda lengua para las máquinas y la revolución digital consolide esa desigualdad. La meta es que, con la ayuda de las tecnológicas, la inteligencia artificial se ajuste a las reglas lingüísticas de los humanos. Felipe VI ha celebrado que el proyecto esté “abierto” a otras empresas y también instituciones públicas.

En definitiva, se trata de fomentar un desarrollo tecnológico socialmente justo que ampare y promueva la cultura. Es lo que defiende el pacto rubricado este viernes por las academias y las empresas tecnológicas y del que han sido testigos los Reyes, acompañados por representantes del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.