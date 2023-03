La Sinfónica no logra un acuerdo para desconvocar la huelga

El comité de empresa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), encabezado por CCOO, ha señalado este viernes que mantiene la convocatoria de huelga promovida para todas las actuaciones públicas hasta el 17 de junio, "ante el inmovilismo de las administraciones" con la plantilla, que denuncia el bloqueo del nuevo convenio colectivo y la "infrafinanciación" arrastrada desde hace años y años.

Según CCOO, el comité de empresa ha resuelto continuar la huelga tras no prosperar una reunión de seis horas de duración en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), lamentando "la postura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento sevillano hacia las propuestas de la plantilla sobre recuperación salarial y cobertura de vacantes".

El comité precisa que la directora-gerente interina y las representaciones de la Junta y el Ayuntamiento manifestaron en el encuentro su "falta de poder de decisión para avanzar en la propuesta transmitida ".

Por su parte, la sociedad gestora de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), participada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense, ha lamentado que haya finalizado sin avenencia la última reunión celebrada, "a pesar de la manifiesta voluntad de llegar a una acuerdo por parte de las administraciones".

En esta segunda reunión entre las partes, según la ROSS, su Dirección-Gerencia "puso sobre la mesa una oferta que incluía la revisión salarial del 1,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 (además del 2% que ya se aplicó en su día para ese ejercicio), porcentaje al que se añadiría el 2,5% de revisión salarial a aplicar desde el 1 de enero de 2023".

Además, asegura que la Gerencia ofreció a la representación de la plantilla "la cobertura de plazas vacantes de la orquesta permitida por el marco regulador aplicable, en este caso la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que prevé una tasa de reposición de efectivos del 110%, y que en el caso de la ROSS se traduce en la posibilidad de cobertura de 5 vacantes", toda vez que el comité de empresa considera que no han sido satisfechas sus reivindicaciones sobre "recuperación salarial y cobertura de vacantes".

"La oferta incluía asimismo la calendarización de las negociaciones del convenio colectivo, con inicio inmediato y compromiso firme de acuerdo y firma del texto del nuevo convenio colectivo antes del 31 de octubre de 2023, y la celebración de un Consejo de Administración extraordinario, con carácter inmediato tras la suspensión de la huelga, con un único punto en el orden del día: atender, en primera persona y con presencia del pleno de dicho Consejo, las demandas, inquietudes y propuestas del Comité de Empresa", alega la ROSS.

El Consejo de Administración ha manifestado su "máximo respeto al legítimo derecho de los trabajadores y trabajadoras a realizar las reivindicaciones laborales que estimen oportunas", pero espera que el diálogo y la negociación entre las partes consigan "un pronto acercamiento de las posturas y que la situación vuelva a la normalidad lo antes posible".

Asimismo reafirman su compromiso firme con la continuidad de la ROSS y su voluntad de seguir trabajando para encontrar soluciones, agregando que "debido a una estricta aplicación del derecho a la huelga, no se pueden confirmar los paros anunciados hasta la hora precisa en la que se producen, lo que hace imposible para la institución confirmar al público con antelación si los conciertos se van a realizar o no, a pesar de la continua demanda de información en este sentido de las personas que han adquirido localidades para los eventos que pueden quedar afectados".