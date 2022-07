No des nada por perdido gracias a tu Apple AirTag

Solo tú puedes ver dónde está tu AirTag, que no almacena los datos ni el historial de localización. Además, los dispositivos que transmiten su posición lo hacen de forma anónima, y todo va cifrado de principio a fin. Ni siquiera Apple tiene acceso a la ubicación de tu AirTag ni a la identidad del dispositivo que lo encuentra.

El AirTag está diseñado para desalentar el rastreo no deseado. Si un AirTag de otra persona se cuela entre tus cosas, tu iPhone se dará cuenta y te enviará una alerta. Pasado un rato, si no lo has encontrado, el AirTag empezará a emitir un sonido para que sepas dónde está. Por supuesto, esto no te ocurrirá si, por ejemplo, vas en metro y hay otras personas que llevan un AirTag o si has quedado con alguien que tiene uno, porque las alertas solo se activan cuando el AirTag se separa de su dueño.