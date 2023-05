Hemos encontrado la bici estática para empezar a entrenar en casa, cuesta menos de 100 euros y está en Amazon

Si lo que quieres es ponerte en forma cómodamente desde casa, hoy te traemos la alternativa perfecta. Hemos encontrado en Amazon la bicicleta estática perfecta para aquellos que se están iniciando en el mundo del deporte y no tienen tanto tiempo como les gustaría para ir al gimnasio. Normalmente este tipo de máquinas ocupan bastante espacio y son muy caras, pero este modelo de Cecotec es completamente plegable, ocupa muy poco espacio ¡y está genial de precio!

Cuenta con un funcionamiento magnético que utiliza imanes para frenar el disco de inercia, contando también con un Sistema Silence Fit que permite un pedaleo más ágil y silencioso. Gracias a sus ocho niveles de resistencia podrás simular tanto terrenos llanos como montañosos, aumentando así el nivel de dificultad y adaptándose a tu rutina y capacidades. Además, es capaz de soportar hasta 100 kilos sin ningún problema.

La bicicleta incluye un pulsómetro para medir la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento y te la muestra en la pantalla para que puedas subir o bajar la intensidad del ejercicio. En esta pantalla también aparece el tiempo que llevas pedaleando, la velocidad, las calorías consumidas y la distancia recorrida en kilómetros.

El sillín es bastante confortable, y cuenta con un diseño óptimo y ergonómico para tener una buena sesión de entrenamiento, que además podrás regular en función a tu estatura de la forma que más cómoda te resulte. Para garantizar la seguridad y la buena realización del ejercicio, los pedales cuentas con unas correas que podrás ajustar a tus pies.

Cuando finalices tu rutina podrás plegarla fácilmente y desplazarla sin dificultad a su sitio gracias a las ruedas en el soporte de la bicicleta. Estará recogida sin grandes esfuerzos en cuestión de segundos.

Estos son algunos de los comentarios de algunos de los usuarios de Amazon que no pueden estar más satisfechos con esta bicicleta estática:

"Bici muy cómoda y práctica para el día a día, la recomiendo para entrenar en casa fácilmente.Es fácil de montar y de usar, además de ser ligera y plegable, lo que hace que no ocupe casa nada de espacio y es realmente una ventaja."

"Me parece muy buen producto, se pliega y no ocupa nada y se ve que el material es bueno, no le pongo pegas por ahora perfecta"

"Gran producto para hacer ejercicio en casa. Muy silencioso y cómodo."

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.