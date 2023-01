¡Chollazo en PcComponentes! El robot aspirador Roomba más vendido ¡ahora con un 44% de descuento!

Si alguna vez has buscado robots aspiradores, porque no tienes tiempo para limpiar los suelos de casa o porque te has hartado de la escoba y la fregona, seguramente conocerás la marca iRobot. Esta firma fue la pionera en materia de robots inteligentes de limpieza, la madre de los más que famosos Roomba. También es la marca que te va a facilitar uno de los mejores robots aspiradores del mercado casi a la mitad de precio.

No es una broma, es una genial oferta que está disponible solo en PcComponentes y por tiempo limitado. En lugar de pagar los 629 € de precio habitual que suele tener, ahora el Robot aspirador Roomba i6 puede ser tuyo por solo 349€. Son casi 200€ de ahorro gracias a un descuento del 44% que te lo pone más fácil que nunca para olvidarte de limpiar los suelos de casa. ¿Quieres saber si vale la pena por ese precio? Aunque te adelantamos que sí, sigue leyendo y mira todo lo que es capaz de hacer este aparato.

Sistema de mapeo inteligente, sensores pensados para detectar toda clase de obstáculos y aplicación compañera para controlar y programar el robot desde tu teléfono con total facilidad. El Roomba i6 está pensado para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa y tienen mascotas. No solo porque puedes activarlo o programarlo desde la oficina, sino porque cuenta además con un sistema especial de limpieza para los pelos de animales.

Viene con filtro HEPA de alta eficiencia, sistema de navegación vSLAM y tecnología de limpieza inteligente. Una vez cuenta con los mapas de tu casa, traza la ruta más óptima para conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. Además, si se queda sin batería, vuelve solo a su base de carga y, al recargarse, sigue limpiando por donde lo había dejado. No importa la superficie, porque ajusta su potencia para extraer toda la suciedad por arraigada que esté.

349,00€

El Robot aspirador Roomba i6 llega a todas partes gracias a sus sensores, pero también a su combinación de cepillo lateral y central, con motor en la parte posterior para mover aire. Su elevada potencia de succión, la alta capacidad de su depósito y su facilidad para evitar enredos con pelos de animales hacen que sea una propuesta ideal. Y más con este genial descuento que tienes en PcComponentes.