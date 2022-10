El Fire TV Stick con mando por voz Alexa es el artículo de electrónica más vendido de Amazon

La última versión del dispositivo de streaming más vendido se corona como líder en la sección de electrónica de Amazon, y no es para menos. El Fire TV Stick con mando por voz Alexa es la versión mejorada del anterior: con un 50 % más de potencia que el Fire TV Stick del 2019 y ofreciendo una reproducción en streaming rápida y con calidad Full HD. Una de las mejoras más llamativas es que incluye el mando por voz Alexa con botones de encendido y volumen. ¿Tienes una televisión antigua? Conviértela en Smart Tv con este dispositivo. Funcionalidades totalmente nuevas de Fire TV Las nuevas funcionalidades son más personales, rápidas y sencillas. Con nuevas características como un menú principal simplificado, la sección Buscar, perfiles y las funciones centradas en la voz gracias a Alexa. Con el mando por voz Alexa usas tu voz para buscar contenido e iniciar la reproducción a través de múltiples aplicaciones. Además el mando cuenta con botones predeterminados para acceder rápidamente a tus aplicaciones favoritas y, por supuesto, controlar el encendido y apagado, así como el volumen de tu TV y barra de sonido compatibles, sin necesidad de otro mando. Mantén pulsado el botón de voz y pídele cómodamente a Alexa que busque contenido y que inicie y controle la reproducción en plataformas como Prime Video, Netflix, Disney+ y Amazon Music. El menú principal ahora está en el centro de la pantalla, lo que te proporciona un acceso rápido a tus apps favoritas y al contenido que más usas. En lugar de tener que seleccionar elementos y buscar entre las aplicaciones, ahora simplemente puedes explorar las aplicaciones compatibles para echar un vistazo rápido a lo que hay, lo que te permite ir directamente al contenido que buscas. Gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos, siente cómo cobran vida las escenas gracias al audio envolvente Dolby Atmos en títulos seleccionados, experimentarás un aumento de la calidad del sonido. Ten acceso a miles de apps, Skills de Alexa y canales, incluyendo Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele y más, y además si eres miembro de Amazon Prime, tienes acceso ilimitado a un gran listado de películas y episodios de series. Disfruta de acceso a televisión en directo o usa la guía de canales para buscar deportes, noticias y canales de TV en directo desde la sección En directo del menú principal. Esta única sección reúne tus aplicaciones de TV en directo según tus suscripciones y apps descargadas. Podrás ver el contenido de plataformas como DAZN, Atresplayer, RTVE A la carta, Movistar+ y otras más. Es muy sencillo: usa el botón de guía para ver qué está disponible y cuándo se emite.

Cuenta con más de 32.000 valoraciones de usuarios en Amazon y una media de 4,7 sobre cinco estrellas, os dejamos algunas de las reseñas de los compradores:

"Lo he puesto para convertir una tele sin smart tv y es que va muy bien, fácil de enchufar y de instalar".

"Me he quedado sorprendido, lo compre para ponerlo a un proyector Benq y poder ver las apps por streaming de videos. Me ha sorprendido varias cosas, lo potente que llega a ser para el tamaño que tiene, los menús van muy fluidos y de navegación rápida. Sin casi configurarlo se me ha sincronizado con la Alexa por lo que puede hacer servir por voz los comandos. La calidad de la imagen es mágica, además puedes configurar varios parámetros tanto de audio como de vídeo, la experiencia es de cine total. Yo en mi TV tengo otro bastante potente de una marca muy conocida que me costó 10 veces más que este. Relación calidad/precio un 10 Amazon, pocas veces me pasa pero me ha dejado sorprendido la calidad tanto de los materiales como del software. Lo recomiendo encarecidamente, espero que mi opinión te sirva."

"No es necesario estar dado de alta en Amazon Prime. Solo estar dado de alta en Amazon. Es gratis. Lo uso con Netflix y otros Canales gratuitos. Tiene Alexa apretando el botó azul".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.