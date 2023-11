'Love your skin': el libro de ISDIN para abrazar las inseguridades y aprender a amar tu piel

¿Te miras al espejo y solo eres capaz de ver las imperfecciones de tu piel? No solo te pasa a ti, nos ha pasado a muchas y nos sigue pasando porque nadie nos enseña a ver más allá. A menudo hablamos de la necesidad de combatir las arrugas, de derrotar a los signos de la edad o de acabar para siempre con las marcas de acné. Estas afecciones suelen ir acompañadas de un lenguaje negativo que nos impide tener una buena relación con nuestra piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo y uno de los más importantes.

Pero ha llegado la hora de revertir la tendencia e ISDIN quiere ayudarte en el proceso con su libro 'Love your skin'. Esta iniciativa de ISDINes una de las más bonitas del sector de la belleza, pues quieren que aprendas a cuidar y a amar tu piel. No eres las imperfecciones que ves cuando te miras al espejo, no eres las marcas de acné ni las arrugas, eres mucho más que eso.

El libro 'Love your skin' es el camino hacia la autoestima, es un abrazo a las inseguridades y una invitación a dejar atrás la vulnerabilidad que desde hace tanto tiempo te persigue. Con estas páginas, ISDIN pretende que mejores la relación con tu piel, pero también que entiendas que este concepto es sinónimo de una vida plena, mucho más feliz y bonita.

El libro 'Love your skin' es una guía maestra para cuidar y, sobre todo, para amar tu piel. En sus páginas encontrarás consejos que puedes aplicar en tu dermis, algunos trucos y una valiosa recopilación de historias reales. Testimonios que pretenden inspirarte y abrazarte para que entiendas el papel que juega la piel en el bienestar físico y emocional. Cada palabra es una lección, es aprendizaje y es el camino hacia la relación que quieres tener con tu piel. Y antes de que lo descubras con tus propios ojos, ¡tenemos mucho más que contarte!

Descubre todos los secretos del libro 'Love your skin' de ISDIN

El libro 'Love your skin' de ISDIN es una puerta abierta al aprendizaje y a la autoestima, una iniciativa acertada que te ayudará a mejorar la relación con tu piel en solo 176 páginas. No siempre la cuidamos como se merece, ni por dentro ni por fuera, cuando es ese 'caparazón' que nos protege y al mismo tiempo nos conecta con el exterior. Por eso, este proyecto es la oportunidad perfecta para poner en práctica el autocuidado y el amor propio con tu piel. En sus páginas encontrarás trucos, secretos, cuidados y los hábitos que deberías empezar a aplicar. Sin embargo, este libro es, sobre todo, sinónimo de aprendizaje.

'Love your skin' incluye 12 historias reales, seleccionadas cuidadosamente por el equipo de ISDIN, que te van a inspirar, sorprender y, sobre todo, hacer entender por qué es tan importante que mejores la relación con uno de los órganos más importantes de tu cuerpo. Son testimonios reales de personas con condiciones muy distintas —vitíligo, acné, manchas o pecas— que han sabido abrazar las imperfecciones para disfrutar de una vida mucho más completa.

Y cuando interiorices este aprendizaje, te darás cuenta de que la relación con tu piel puede ser fantástica. Además, con la compra del libro solidario 'Love your skin' estarás poniendo tu granito de arena. Todos los beneficios de la compra irán destinados de forma íntegra a un proyecto en el que ISDIN trabaja junto con la Fundación África Directo en Mozambique. Se encargan de mejorar la vida de las personas con albinismo, una comunidad que tiene un riesgo bastante elevado de padecer cáncer de piel.

Aprendizaje, solidaridad, autocuidado y amor por tu piel. Todo eso es lo que encontrarás en las 176 páginas de 'Love your skin' que te conmoverán y te cambiarán para siempre. ¡Hazte ahora con tu ejemplar!