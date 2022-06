Los días 12 y 13 de julio se celebra el Prime Day de Amazon con las mejores ofertas de 2022

Prime Day, el evento anual de ofertas de Amazon, tendrá lugar los días 12 y 13 de julio de 2022 para ofrecer a los clientes Amazon Prime de todo el mundo ofertas en una gran variedad de productos. Las jornadas de promociones comenzarán la medianoche del 11 al 12 de julio y se prolongará hasta el 13 de julio para los clientes Amazon Prime.

Dos días perfectos para ahorrar comprando productos de primeras marcas nacionales, además de artículos de pequeñas y medianas empresas y ofertas en todas las categorías.

"Este año nuestros clientes podrán encontrar las mejores ofertas de manera más sencilla, con recomendaciones personalizadas y con recordatorios de Alexa". Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime.

Ofertas antes del Amazon Prime Day

Los clientes Amazon Prime no tendrán que esperar hasta Prime Day, gracias a las ofertas anticipadas que podrán encontrar a partir del 21 de junio.

● Kindle Unlimited: Los clientes Amazon Prime pueden disfrutar de Kindle Unlimited durante 3 meses por 0,00 euros desde el 21 de junio. Ver términos y condiciones.

● Ahorra a lo grande con los dispositivos Amazon: Consigue hasta un 40% en wifi de malla Amazon eero a partir del 1 de julio. Consigue más ofertas a partir del 8 de julio y ahorra hasta un 60 % en una selección de dispositivos Amazon, entre los que se incluyen Echo Dot (3ª y 4ª Gen), Echo Show 5 (2ª Gen), Fire TV Cube, Blink Cameras y Ring Home Security.

● Amazon Fashion: Los clientes Amazon Prime podrán ahorrar hasta un 20% en prendas, calzado y accesorios seleccionados, incluyendo marcas como Amazon Essentials, The Drop, Iris & Lilly, y muchas más.

Compras a negocios más pequeños

Este año se facilita el apoyo a pequeñas y medianas empresas con diferentes iniciativas como por ejemplo desde el 21 de junio a las 10:00h y hasta el 11 de julio a las 23:59h, por cada euro gastado en productos de pequeñas empresas, los clientes tendrán la oportunidad de ganar grandes premios.

Además, cientos de miles de clientes de todo el mundo tendrán la oportunidad de ganar tarjetas regalo de Amazon. Por otra parte, con el objetivo de ayudar a los clientes a descubrir nuevos productos y algunas de las historias de pequeñas y medianas empresas españolas, Amazon ha creado una tienda con una selección de 15 pymes (Alma Secret, Aran Jewels, Andrés Machado, CRU Barf, Crusoe Treasure Underwater Winery, D.Franklin, Endlaces, JANABEBÉ, Matcha & Co, UNIK HEALTH & NUTRITION, Tesela Natura, Singularu, Vikguirao, Walk In Pitas and +Tomate).

Busca “pequeños negocios” desde ya para descubrir y comprar productos de pequeñas y medianas empresas, propietarias de marcas, así como artesanos que colaboran con Amazon con el nuevo distintivo de pequeño negocio en Amazon.es. Este nuevo distintivo facilita a los clientes la identificación de productos de marcas de pequeñas y medianas empresas, y artesanos.

Prepárate para Prime Day

Este año, prepararte para Prime Day es más fácil y ventajoso que nunca gracias a Amazon. Los clientes Amazon Prime pueden recibir recomendaciones personalizadas de productos y configurar notificaciones y recordatorios de ofertas.

Amazon también ofrece una experiencia de gaming exclusiva sólo para clientes Amazon Prime para celebrar la llegada de Prime Day. Los clientes pueden suscribirse a Amazon Prime o iniciar una prueba gratuita en amazon.es/primeday para participar.

● Crea alertas de ofertas con recomendaciones personalizadas: Los clientes Amazon Prime pueden suscribirse para recibir alertas de ofertas relacionadas con sus búsquedas recientes, así como de los artículos vistos recientemente en Amazon, a través de la página de Prime Day, tanto en la web como en la app.

● Recibe notificaciones de Alexa: Gracias a Alexa, los clientes Amazon Prime nunca se pierden las ofertas. Pueden añadir productos a su lista de deseos, cesta de la compra o elegir guardarlos para más tarde, y Alexa les notificará las ofertas en cuanto estén disponibles.

● Conéctate a Ultimate Crown: El 10 de julio, entre la 1 y las 4 de la madrugada, los clientes Amazon Prime en todo el mundo podrán conectarse al evento de gaming del verano, Ultimate Crown, donde un grupo de jugadores y streamers de primera línea lucharán en directo desde Las Vegas en el HyperX Arena.

Envíos Prime Day

El envío rápido y gratuito de los pedidos de Prime Day es posible gracias a la red de transporte global de Amazon, que se nutre de una combinación de tecnología innovadora, servicios de transporte, asociados y empresas colaboradoras.

Amazon sigue construyendo, innovando y ampliando esta red en todo el mundo, desde ferrocarriles y camiones hasta aviones y furgonetas, entre otros, al mismo tiempo que se centra en la seguridad y el bienestar de las personas y los socios que trabajan en el envío de los paquetes.