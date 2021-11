"Prueba primero, paga después": El nuevo servicio de Amazon aterriza en España

Amazon no para de crecer y agigantarse en el comercio electrónico y buena prueba de ello es el último servicio que ha lanzado. La sección de moda de la multinacional americana ha traído a España "Prueba primero, paga después", que es una nueva forma de comprar online pero con la posibilidad de probarte la ropa antes de pagarla. Devolver los artículos será más fácil que nunca con este método.

Con una gran variedad de artículos disponibles a nivel mundial con esta nueva iniciativa, los clientes de Amazon Prime pueden comprar marcas mundialmente conocidas como Calvin klein , Tommy Hilfiger, Levi's, Lacoste, New Balance y muchas más. A la misma vez siguen disponibles las propias marcas de la sección Amazon Fashion, pequeñas empresas y diseñadores emergentes para que los clientes los descubran.

Los clientes de Amazon Prime de España, Italia, Francia y Portugal podrán unirse a los clientes de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania que ya disfrutan de este servicio. Te contamos más.

¿Cómo funciona Prime prueba primero, paga después?

Está diseñado exclusivamente para usuarios Prime de Amazon que tendrán la posibilidad de continuar realizando sus compras como antes pero con la diferencia de que no tendrán que pagar al momento. Tienes la posibilidad de elegir hasta 6 productos que cumplan los requisitos. Una vez que el envío llegue a manos del propietario podrá probárselo las veces que quieras y una vez que decida que hacer con el producto se abonará o se devolverá sin ningún coste adicional. El período de prueba es de 7 días, mientras que si no lo devuelves en ese tiempo establecido Amazon se hará cargo del pago y tendrás 30 días para devolver el producto que no quieras. El proceso de devolución se realizará utilizando el mismo paquete que has recibido con la etiqueta de devolución de prepago.

La novedad que llega a España

Este servicio se lanzó en 2020 como una novedad para los usuarios de Amazon Prime en Estados Unidos. Más de un año después aterriza en España para reforzar el sector de la moda de Amazon en Europa e incrementar las ventas con el nuevo método.

“Estamos muy contentos de traer este servicio a los clientes Amazon Prime en España, Italia, Francia y Portugal; siempre estamos buscando nuevas formas de hacer que el proceso de compra sea cada vez más cómodo”, dijo Ruth Díaz, vicepresidente de Amazon Fashion Europa. “Casi hemos duplicado el número de clientes que utilizan Prime Prueba primero, paga después de manera mundial desde el año pasado y ahora estamos encantados de poder ofrecer esta experiencia de compra de moda a más clientes en más países”.

Ruth Díaz añade: "Prime Prueba primero, paga después ayuda a los clientes a encontrar nuevos estilos. Nos entusiasma el hecho de que más de la mitad de estos pedidos sean realizados por clientes que no han comprado antes esa marca de moda en Amazon; es maravilloso ver a los clientes Amazon Prime experimentando con la moda a través de este servicio".