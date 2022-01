5 bolsos y accesorios irresistibles en las rebajas de El Corte Inglés

Si aún no has comprado tus obsequios de Año Nuevo, este es el momento ideal para hacerlo. El Corte Inglés te ofrece accesorios de todo tipo, con promociones nunca antes vistas. Bolsos, pañuelos y todo lo que se te ocurra. No dejes pasar esta increíble oportunidad.

A continuación, ofrecemos una lista de cinco accesorios de primera calidad, disponibles a precios de promoción. Con estas rebajas de enero de El Corte Inglés podrás adquirir todo lo que necesitas, y ahorrar dinero. Todo al mismo tiempo. Además, comprar estos productos es muy simple. Tan solo tienes que ingresar al link indicado, ¡y listo! A tu armario solo le faltan estos accesorios para estar completo.

Este atractivo y sofisticado bolso de mano en color coral será perfecto para cualquier tipo de outfit: arreglado o informal. Su asa de cadena le brinda un toque único de elegancia y originalidad. En cualquier época del año, conseguirás este bolso a un precio de 125 euros. En estas rebajas de invierno de El Corte Inglés, será tuyo por tan solo 62.5 euros. ¡Ahorrarás el 50% en tu compra!

Comprar en El Corte Inglés por 125€ 62,5€

Esta bandana en color azul marino se luce de maravilla en cualquier persona. En su estampado se visualiza el nombre de la marca de origen. Es un obsequio perfecto para este nuevo año. En condiciones normales, podrás llevarte este accesorio por un precio de 49 euros. Sin embargo, en estos días será tuyo por tan solo 29.40 euros. ¡Ahorrarás un 40%! No te arrepentirás de escoger este accesorio.

Comprar en El Corte Inglés por 49€ 29,40€

Este elegante bolso de hombro será perfecto para sorprender a cualquier amiga o para ti misma. Se trata de un bolso de primera calidad, elaborado con materiales altamente resistentes. En cualquier época del año podrá ser tuyo por un costo de 79 euros. Sin embargo, en estas rebajas 2022 será tuyo por nada más ni nada menos que 39.50 euros. ¡Aprovecha el 50% de ahorro!

Comprar en El Corte Inglés por 79€ 39,50€

Este fular con estampado multicolor se luce de maravilla en cualquier persona. Es un artículo sofisticado y de muy buena calidad. Ideal para obsequio. Su precio habitual de mercado es de 49 euros. Sin embargo, con las rebajas de El Corte Inglés podrás llevártelo por tan solo 24.50 euros. ¡No dejes pasar esta oportunidad del 50% de descuento!

Comprar en El Corte Inglés por 49€ 24,50€

Esta elegante cartera en color negro no solo se caracteriza por su atractiva apariencia. Además de su belleza, dispone de un excelente espacio interno para guardar cualquier tipo de objeto. No olvides que su calidad es la más alta del mercado. Su precio habitual de mercado es de 79 euros. Ahora bien, si decides comprarla en estos días, será tuya por tan solo 63.20 euros. ¡Conseguirás un 20% de descuento en su compra!

Comprar en El Corte Inglés por 79€ 63,20€

Los descuentos y rebajas de El Corte Inglés en este 2022 son verdaderamente sorprendentes. ¿Ya te has decidido por alguno estos accesorios?