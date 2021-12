Regalos Navidad 2021: Las mejores cajas y cofres de Sephora con descuentazo

Sephora siempre cuenta con grandes ofertas y descuentos para sus clientes, y en esta ocasión previa a la Navidad 2021, no iba a ser menos. La cadena francesa líder en cosmética y perfumería prepara cajas y cofres con diversos productos para que tus regalos sean mucho más fáciles, bonitos y originales. Además, siempre son una buena opción para aquellas ocasiones en las que cuesta más hacer un regalo. Por ello, si tenemos estos cofres con varios productos de Sephora y encima, están con descuento, no te lo pienses más y apuesta por el mundo de los cosméticos y la belleza para regalar.

En estas cajas y cofres sorpresas podrás encontrar de todo, desde máscaras de pestañas, hasta sombras de ojos, perfumes y mucho más que tienes que descubrir. Comprueba todos los productos de esta selección de los nueve mejores cofres y cajas de Sephora y elige el que más te guste. Puede ser un buen regalo o autorregalo, ¿cuál prefieres?

Un práctico y original pack en el que podrás encontrar varios productos de buena calidad. Entre ellos encontrarás una máscara de pestañas rizadora y, a la vez, alargadora, polvos bronceadores en la tonalidad mate y una base de maquillaje alisadora.

Podrás conseguir todos estos productos por tan solo 34,99 euros, ahorrándote así su precio original de 80,00 euros. Aprovecha la oportunidad y regala maquillaje a esa persona que siempre te dice que le encanta.

Comprar en Sephora

Esta mini paleta de sombras, aunque tiene un tamaño pequeño, cuenta con diversas sombras en tonos verdosos, azules y marrones, haciendo un homenaje a los colores que más representan los maquilles de la época del Rock de los años 90. Pero, sin duda, su textura es una de las mejores características que presenta, ya que es aterciopelada, perfecta para todo tipo de pieles.

Es perfecta si tienes que hacer un regalo para el amigo invisible, ya que gracias a su descuento solo te costará 16,79 euros de los 23,99€ iniciales que valía.

Comprar en Sephora

Si eres una de las aficionadas al maquillaje, sabrás que nos encontramos ante una de las paletas de sombras con mejor calidad del mercado. Yves Saint Laurent presenta esta gama de colores perfecta en la que combina tonos rosados con un atrevido amarillo y otros más clásicos como los marrones y grises. Sin duda, deja claro que está inspirada en dos magníficas ciudades: París y Marrakech. Ahora tienes una oportunidad única para hacerte con ella por mucho menos de su precio habitual: solo 79,99 euros.

Comprar en Sephora

Regalar un perfume por Navidad siempre es un gran acierto. Además de calidad estamos regalando buen olor y a un precio que pocas veces vamos a volver a ver. Sephora tiene rebajado esta Fragancia de Armani, dejándola tan solo es 48,79 euros, de los 92€ iniciales que costaba.

Es el momento de sorprender a las chicas de tu casa y comprarlas un perfume que representa el valor y la feminidad, y, además, con un precio exclusivo.

Comprar en Sephora

Si seguimos en la línea de los perfumes, este estuche contiene tres magníficas colonias para sorprender estas Navidades. Loewe ha creado una familia de fragancias basadas en la puesta de sol y, por ello mismo, incluye LOEWE Solo Atlas EDP 100ml, un vial 10ml y una cerámica perfumable, todas ellas crean un gran contraste equilibrado para ofrecer una sensación que nos recordará a la puesta de sol.

79,99 euros nos costará llevarnos a casa o regalar este conjunto de fragancias, de los 99,99 euros iniciales que valía. Es una gran oportunidad ahorrar en un producto de altísimas calidades.

Comprar en Sephora

Completa tus regalos de Navidad 2021 con este pack de edición limitada que incluye una paleta de sombras de ojos de arcilla amazónica y un rímel surfer de gran calidad. Es un set con colores preciosos neutros de edición limitada, por lo que ahora es el momento de hacerte con tu estuche regalo.

Además, también puede ser una muy buena opción para regalarle a tu amigo invisible, ya que su precio rebajado es de tan solo 20,79 euros de los 25,99 que costaba inicialmente.

Comprar en Sephora

Este es el estuche perfecto para regalar a los amantes del maquillaje. Incluye todo lo necesario para llevar los ojos completamente perfilados y con productos de las mejores calidades gracias a Sephora.

El estuche incluye máscara de pestañas, eye liner y todo lo necesario para lucir una mirada perfecta. Puede ser un regalo o autorregalo perfecto para estas Navidades, ya que su precio está muy rebajado: solo 24,79 euros por este completo estuche de ojos. ¡No te lo pierdas!

Comprar en Sephora

Y como no podía ser de otra forma, no puede faltar un set completo de maquillaje, en el que se incluye paleta de sombras Naked Cyber, Rímel Perversion y un cepillo en forma de torsión para las pestañas. Es un set completo para llevar un look impecable en estas navidades.

Los colores de la paleta de sombras nos recuerdan a la tecnología del futuro, ya que están inspiradas en ello y durarán aplicadas hasta 24 horas, para que no sea necesario retocarte durante el resto del día. Consigue ahora este pack por solo 53,99 euros. Es la oportunidad perfecta para no tener que comprarlo por su precio habitual: 71,99 euros.

Comprar en Sephora

Otro de los estuches más demandados por los amantes del maquillaje es este de TARTE Sea Paradise, y, como no podía ser de otra manera, está inspirado en los colores del verano. Incluye una máscaras de pestañas que resiste la transpiración, sombras de ojos en tonos marrones y un estuche con lentejuelas para poder llevarnos este pack a todos lados.

Puedes comprarlo por 31,99 euros ahora y no por los 39,99 euros que habitualmente cuesta. ¡No te lo pierdas!

Comprar en Sephora