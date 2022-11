El calefactor más vendido de Amazon ahora con descuento

Mientras esperamos a que llegue el frío a nuestras casas, debemos ir preparándonos y aclimatar nuestras habitaciones para no estar incómodos cuando llegue ese momento. Para ello, Amazon nos ofrece este calefactor que cuenta con más de 20.000 valoraciones.

Alguna de las ventajas de este producto son su buena eficiencia energética, el nivel de ruido bajo y la comodidad a la hora de transportarlo. Es ideal para colocarlo en cualquier lugar, y gracias a sus dos modos de actuación se calentará la habitación de la manera que desees. Todo esto junto con un descuento del 10% hará que no dudemos en comprarlo.

Gracias a su tamaño compacto de 26 cm de largo, 13 cm de ancho y 19,5 cm de altura, podrás utilizar este calefactor desde cualquier sitio de tu casa. Este producto dispone de dos posiciones de potencia: 1.800W en caso de que quieras un uso más silencioso y prolongado, y 2.000W para un calentamiento rápido y potente. De esta manera, calentarás cualquier habitación de tu casa y podrás moverlo con facilidad gracias a su tamaño y su asa de transporte. Esta ayuda permitirá que puedas guardar el calefactor fácilmente sin ocupar mucho espacio. Incluye el dispositivo anti-heladas y gracias a la función ventilador de aire frío refrescarás tu casa en verano.

Máximo confort sin molestias

Disfruta de su potente calor sin molestias . Podrás calentar la habitación mientras estudias, ves la televisión o incluso duermes.

"Muy contento con la compra de este producto. Lo uso para calentar habitaciones pequeñas. Destaca en que tiene un modo silencioso en el que prácticamente no se percibe el ruido. Es muy fácil de mover de un sitio a otro ya que no pesa, pudiéndose coger con una mano agarrándolo por la parte trasera."

"Llevamos 2 meses con él, y es un buen calefactor, es pequeño, no pesa, cómodo de coger al ser alto y llevar hendidura para la mano. El cable es de los más largos que hemos tenido, nuestro enchufe está a 1,20 m de la pared y al enchufarlo puede estar en el suelo, no hay que andar subiéndolo al lavabo o a la banqueta.Tiene dos posiciones de intensidad, y para mí es lo mejor, la opción de silencio, es magnífica, mi baño no es grande (2,5m * 2,0 m) y esa posición es suficiente para calentarlo. No se oye nada de nada."

