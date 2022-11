Ahorra en tu factura de la luz con este medidor de consumo

Hoy en día, cada vez que llegamos a casa y abrimos el buzón podemos encontrarnos con una sorpresa que no sea muy agradable o con la que no contábamos. La factura de la luz, por suerte o por desgracia, cada vez es mayor y a lo que antes no le echábamos mucha cuenta, y cada vez buscamos más formas de ahorrar en nuestro consumo de energía. Una opción a tener en cuenta es hacernos con un medidor de consumo para casa, que nos ayudará a llevar un control de aquellos electrodomésticos que creemos que consumen más de lo que deberían.

Barato, con la última tecnología incorporada y con múltiples funciones, este producto nos será de gran ayuda en nuestro día a día y, a final de mes, en la cuenta del banco.

Este medidor de consumo de energía está diseñado para saber la cantidad que gastas a diario en un determinado electrodoméstico, además de calcular la potencia, corriente, etc. Al medir los costos de electricidad para ayudarte a controlar las facturas de electricidad, evitarás un derroche de dinero innecesario. Una característica peculiar que tiene es que cuando la carga conectada a la toma de corriente supera los 3680W, la pantalla LCD grande mostrará la palabra "Overload" para avisar al usuario que se está pasando de carga.

El medidor de consumo tiene la función de memorizar la configuración incluso si éste se apaga. De esa manera, todos los datos se guardaran de manera automática aunque sufras un apagón en casa. Trae incorporada una pantalla retroiluminada de gran tamaño para que sea fácil leerla incluso en la oscuridad. Las letras que salen indican la nomenclatura de este producto: Potencia (W), Energía (kWh), Voltaje (V), Frecuencia (Hz), Corriente (A), Factor de potencia, precio, costo y potencia mínima y máxima.

Este dispositivo está adecuado para utilizarlo con cualquier electrodoméstico para que controles de manera confiable el consumo de energía. Ordenadores, Consolas de juego, impresoras, televisiones, refrigeradores, hornos, microondas, cafeteras y mucho más.

Comprar en Amazon por 25,99€.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"El 99% de las personas que compramos esto lo hacemos para conocer el consumo y la potencia de los aparatos de la casa y la tensión que nos llega al enchufe. Por esta parte perfecto, ya que a priori y sin haber contrastado con otro aparato las mediciones parecen reales y tienen sentido".

"He comprado este producto para tener una idea de lo que consumen diversos electrodomésticos de mi casa. El producto da una sensación de bien hecho. Su pantalla LCD es grande y presenta buena visibilidad incluso cuando se mira con ángulos bien alejados de la perpendicular. La pantalla no está retroiluminada, pero esto no es un problema si hay luz exterior".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.