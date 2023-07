La revolución del 'Citrus australasica': dónde comprar y cómo usar el caviar cítrico

El caviar de lima o cítrico, se considera un producto gourmet y llega para reeditar recetas, replantear sabores y aderezas platos con un toque muy novedoso. Cada vez lo vemos (y saboreamos) más en restaurantes y locales vanguardistas, pero ¿te atreves a añadirlo en alguna de tus elaboraciones? Te contamos cómo es este falso caviar vegetal, dónde comprarlo y cómo usarlo.

¿Qué es el caviar cítrico?

'Citrus australasica' es un tipo de arbusto originaria de Australia, conocido como 'lima dedo' (finger limes) o caviar cítrico. Sus frutos han sido usado tradicionalmente por su valor nutricional y medicinal, y es típico en la gastronomía aborigen.

Desde hace unos años se extiende en la cocina vegana y también en la alta cocina por su mezcla de sabores que adereza los platos de forma muy característica y original. Ya que combina el sabor cítrico similar al del zumo de lima con un toque picante.

Además, su apariencia, en pequeñas perlas que recuerdan al caviar pero en un color ácido, lo hace perfecto para mejorar presentaciones y emplatados en esos restaurantes donde es tan importante lo visual, además del sabor.

Ahora no son pocos los que se han deleitado con el caviar vegetal o cítrico y quieren añadirlo en sus elaboraciones más personales: ya sea para experimentar esa mezcla de sabores o por deleitar a sus comensales en una cena entre amigos. La cuestión es que el falso caviar está de moda. Pero ¿sabemos usarlo bien?

¿Cómo usar el caviar de lima?

Lo importante de usar productos con un sabor tan intenso es no excederse en las cantidades. Lo bueno del caviar cítrico es servirlo en pequeñas dosis y gracias a su tamaño y envasado no suele ser complicado. Si no te pasas añadiéndolo a tu plato le darás un toque justo, para romper otros sabores pero delimitándolo y que no lo inunde todo.

¿Con qué sabores combina bien el caviar cítrico?

En ensaladas, con mariscos y pescados especialmente, moluscos y postres.

Algunas ideas para usar el caviar cítrico: aderezar un cóctel de marisco y hacerlo especial, al terminar de cocinar un salmón al hono colocarlo sobre la racción, si vas a servir ostras puedes añadir algunas esferas de caviar de lima, sin pasarse para que prime el sabor del buen producto. Incluso sobre algún helado dulce o cítrico, para finalizar con un postre diferente.

Comprar caviar cítrico

Aunque puedes encontrarlo en algunas tiendas gourmet o fruterías. Lo mejor para conseguir el caviar cítrico es cutivarlo, comprar un pequeño arbusto que en pocas semanas te dará frutos y el caviar vegetal al que darás uso en la cocina.

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.