Las 10 mejores cremas solares del 2023

Con la llegada del verano y el aumento de las actividades al aire libre, proteger la piel de los dañinos rayos solares se convierte en una prioridad. Es ahí donde entran en juego las cremas solares, aliadas indispensables para mantener una piel saludable y prevenir los efectos nocivos del sol.

Los protectores solares funcionan como una defensa contra los rayos ultravioleta, evitan las quemaduras, el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de contraer enfermedades de la piel. A la hora de elegir un protector solar, es esencial valorar algunas características para asegurar una protección óptima.

En primer lugar, debes considerar el factor de protección solar (FPS) adecuado para tu tipo de piel y las condiciones climáticas. Además, fíjate en la resistencia al agua y al sudor para garantizar una protección duradera. Otro aspecto importante es la textura de la crema, ya que una fórmula liviana y de rápida absorción facilitará su aplicación y evitará la sensación pegajosa en la piel.

Algunas de las marcas más valoras son Nivea, La Roche-Posay e Isdin, reconocidas por su calidad y eficacia en la protección solar.

Este protector solar facial de uso diario tiene una textura ultraligera. No solo garantiza una alta protección contra los rayos UVB y UVA, sino que también proporciona una cobertura natural que oculta imperfecciones y unifica el tono. Es apto para todo tipo de pieles, no irrita los ojos y está disponible en tres tonos: claro, medio y bronce. Además, esta crema solar minimiza el riesgo de alergias y es respetuosa con la piel, así podrás disfrutar del sol con total tranquilidad.

Esta crema solar es ideal para proteger la piel de los más pequeños. Está indicada para pieles claras, sensibles e intolerantes al sol, para prevenir los daños cutáneos a largo plazo. Actúa como un escudo protector contra los agentes externos como la arena, el sudor, la sal y el cloro, a la vez que evita la sequedad de la piel. Además, es resistente al agua durante 80 minutos y tiene una fórmula libre de grasa y no deja sensación pegajosa. Se trata de un protector solar eficaz y completo para cuidar la piel de los niños bajo el sol.

Esta crema solar de La Roche-Posay no deja sensación pegajosa en la piel. Su fórmula no comedogénica ayuda a controlar el brillo y evita la obstrucción de los poros. Es un protector solar con SPF 50+ que ofrece una alta protección contra los rayos solares. Está diseñada para pieles sensibles y propensas a alergias solares. Además, es resistente al agua y no contiene parabenos. Protege tu piel este verano y disfruta de tus vacaciones en la playa sin preocupaciones.

Este es un protector solar hidratante y resistente al agua que proporciona una alta protección UVA/UVB. Esta leche hidratante avanzada protege la piel contra las quemaduras solares y el envejecimiento prematuro. Además, este protector solar se absorbe rápido y es resistente al agua. Es importante destacar que los protectores solares NIVEA SUN son sostenibles y respetuosos con los océanos. Además, el 82 % de su composición es biodegradable.

Este pack de tres lociones solares es ideal para proteger la piel contra los rayos UVA/UVB con un SPF 30. Es una crema solar adecuada para todo tipo de pieles: grasas, normales, mixtas o sensibles. Su fórmula única contiene proteínas de seda naturales, antioxidantes y glicerina para brindar una hidratación intensa durante 12 horas. Esta crema solar facial y corporal ofrece una alta protección solar y tiene una textura ligera y resistente al agua. Además, deja una agradable sensación de suavidad en la piel.

La crema solar Vichy Idéal Soleil para el rostro ofrece múltiples ventajas. Formulada por Vichy, esta crema tiene propiedades calmantes, fortalecedoras y regeneradoras para la piel. Su textura es resistente al agua, lo que garantiza una protección duradera incluso en condiciones de humedad. Además, es no comedogénica, lo que significa que no obstruye los poros y es adecuada para todo tipo de piel. Con un factor de protección solar SPF 50, esta crema ofrece una alta protección contra los rayos UV.

Este protector solar facial de Bella Aurora es una opción ideal para proteger, tratar y cuidar la piel durante la exposición solar, especialmente para aquellas personas con piel mixta-grasa y preocupadas por las manchas cutáneas. Su fórmula mejorada incluye filtros solares de amplio espectro UVA, UVB e IR para garantizar una protección completa frente a la exposición solar. Su formulación incluye activos despigmentantes que trabajan en el tratamiento de las manchas cutáneas.

Esta crema solar de Eucerin es una opción eficaz, ligera y no grasa para proteger y cuidar la piel del rostro. Es una emulsión crema-gel ultra ligera con tecnología Dry Touch que proporciona un acabado seco y mate duradero. Es ideal para proteger el rostro contra las radiaciones UV en pieles grasas, con tendencia acneica y fototipo I-II. Su fórmula incorpora filtros UVA/UVB de amplio espectro con propiedades antioxidantes para reducir el estrés oxidativo celular y prevenir la formación de radicales libres causados por la radiación solar.

Este protector solar corporal bifásico ofrece una doble acción. Por un lado, brinda una alta protección UVA/UVB SPF30 para proteger la piel de los dañinos rayos solares. Por otro lado, potencia el bronceado de manera natural. Además de proteger y broncear la piel, este producto proporciona hidratación y efecto refrescante, pues deja la piel más flexible, elástica y luminosa. Es importante destacar que su fórmula es respetuosa con el medio ambiente, ya que contiene la mayoría de ingredientes biodegradables.

Heliocare 360° es una crema solar sin aceite con FPS 50 y un formato de 50 ml. Tiene una fragancia a coco y está diseñado para proporcionar una protección ultravioleta completa. Con un factor de protección solar SPF 50, este gel ofrece una alta protección contra los rayos UV. Es adecuado para todo tipo de piel, sobre todo pieles mixtas, grasas y normales. Además, su fórmula sin aceite ayuda a controlar el brillo en la piel. Una opción ideal para proteger la piel de los rayos solares, con una fragancia agradable y apto para diferentes tipos de piel.

Disfruta del verano y del sol con total tranquilidad y protégete con las mejores cremas solares del mercado.