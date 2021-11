Los mejores descuentos de Samsung para el Black Friday 2021

Llega el momento de conocer los mejores descuentos de Samsung para la jornada de ofertas importante del año. Es el Black Friday 2021 que viene con fuerza para comprar los mejores productos a un precio realmente rebajado por los descuentos que tienen los artículos. Consigue los mejores productos de Samsung: móviles, auriculares, microondas o televisores a un precio mucho más bajo del que siempre está disponible. Mira los que hemos destacado para ti: ya puedes comprar antes de que sea demasiado tarde y se agoten.

La serie Samsung Galaxy S21 es una de las más completas que podemos encontrar en el universo de dispositivos Android ahora mismo, una que ofrece todo el entorno de apps de la surcoreana actualizado a One UI 4.0, y junto a ello un sólido apartado fotográfico que cumple en condiciones diversas, y un diseño tan elegante como versátil. Hoy puedes tener alguno de los Samsung Galaxy S21 5G sea la versión básica, la S21+ o Ultra, desde 649 euros cuando su precio original parte normalmente de los 859 euros. ¿Con cuál quedarte? Dependerá de tus necesidades en tamaño y autonomía, claro. Comprar en Samsung

El Galaxy Watch 4 es visto como uno de los mejores relojes inteligentes deportivos de Samsung, y eso es mucho decir para una firma que posee varios de estos gadgets para el entrenamiento. El Samsung Galaxy Watch 4 es perfecto tanto para deportistas experimentados como para quienes están dando sus primeros pasos, facilitándote información sobre el porcentaje de grasa corporal, además de las mejoras que provee la incorporación del sensor Samsung BioActive. Su precio habitual es de 299,90 euros, pero aprovechando la oferta actual podrás llevarlo a casa por solamente 229,90 euros, ahorrando 70 euros en un reloj inteligente deportivo que durará años. Comprar en Samsung

Si estás buscando unos auriculares inalámbricos TWS de buena calidad sin pasarte de los 100 euros de presupuesto, tenemos buenas noticias para ti, dado que los Samsung Galaxy Buds 2 puedes adquirirlos en estos momentos por 99 euros, ahorrando 50 euros en tu compra. Disfrutarás desde graves potentes y profundos hasta agudos nítidos, con una experiencia satisfactoria en cualquier situación de la mano de sus altavoces dinámicos bidireccionales. Si los quieres para trabajar, te gustará saber que poseen tres micrófonos y una unidad de captación de voz integrada, con los cuales todo el ruido molesto del exterior quedará fuera de tus llamadas. comprar en Samsung

Si te interesa el consumo multimedia desde tu smartphone, pero no estás dispuesto a gastar demasiado en tu nuevo teléfono, mejor deberías echarle un vistazo al Samsung Galaxy A12. Con su espectacular pantalla Infinity-V de 6,5 pulgadas, con tecnología HD+, podrás ver todos tus contenidos favoritos de una forma limpia y brillante, para no perderte tus series predilectas. Y al hallarlo en oferta, desde 159 euros y ya no desde 179 euros, ésta es una buena oportunidad para ahorrar un poco, o bien para hacerte con alguna de sus versiones de mayor almacenamiento. comprar en Samsung

El microondas es de esos electrodomésticos sin el cual no podrás vivir una vez que te acostumbres a él, y éste de Samsung destaca por un aspecto agradable, moderno, que combinará muy bien en tu cocina, no importa si sigue un aspecto vintage o si tienes muebles en las últimas tendencias. Tendrás platos deliciosos en unos minutos, podrás recuperar tus sobras de días anteriores en lugar de deshacerte de ellas, y accederás a los hasta 20 modos de preparación que incluye. Con un 30% de descuento, es tuyo por nada más que 116 euros si te das prisa. comprar en Samsung

Si hace mucho que quieres cambiar ese televisor pequeño y antiguo de la sala por un Smart TV nuevo, nada mejor que esta rebaja del 25% del Samsung Smart TV 4K AU9005 65". Apto para el plan Samsung Renove, el televisor dispone de un potente procesador Crystal UHD, un diseño AirSlim sin marcos, y sistema MultiView para dividir su pantalla en múltiples elementos. Si generalmente cuesta 999 euros, en estos días puedes sumarlo a tu comedor por 749 euros. comprar en Samsung

Tal vez sientes que tus videojuegos no van tan fluidos como te gustaría, y eso puede deberse a que el monitor de tu PC está un poco anticuado, y le está haciendo falta una renovación. El Samsung Monitor Gaming QHD 27" Odyssey G5 presenta una de las ofertas más destacadas del Black Friday 2021, con un descuento del 38%, pasando de 499 a 309 euros. ¡Increíble! Su panel IPS es capaz de reproducir en alta definición, para que no te pierdas ningún detalle de tus películas ni juegos, y su tasa de refresco de 165 Hz te asegurará la fluidez ideal a cada instante. comprar en Samsung