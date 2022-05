Mattel celebra el Día del Orgullo Friki a lo grande

El Día del Orgullo Friki se celebra en una fecha que no ha sido elegida al azar, sino que conmemora el estreno en cine de la primera entrega de la saga Star Wars, ‘Una nueva esperanza’, el 25 de mayo de 1977. Desde esa fecha, los españoles han escogido esta jornada para mostrar su pasión por juguetes, películas, libros, series, videojuegos o figuras de acción, entre otros.

El Día del Orgullo Friki en España, es una fecha en la que la comunidad friki reivindica el valor cultural de campos como el cómic, los videojuegos, la ciencia ficción o la fantasía. Se realizó por primera vez en Madrid, en la plaza de Callao, en 2006, donde se reunieron cerca de 300 personas disfrazadas de sus personajes favoritos de ficción para realizar un 'Pacman humano' (personaje de videojuegos que en España conocemos como 'Comecocos'), desde entonces, se ha extendido por todo el mundo.

En primer lugar ofrece los Masters of the Universe, también conocido por sus siglas MOTU, como los siguientes:

Las figuras de acción de Origins celebran la serie animada original de Masters of the Universe con capacidades modernizadas de paseo y embalaje retro.

De pie 7 pulgadas de alto y 10.5 pulgadas de largo, la figura Stridor cuenta con 19 puntos de articulación para posturas extremas durante la narración de historias de acción o exhibición épica. Utiliza articulaciones en las piernas, cuello, cola y boca. ¡Un casco y una brida con cuerda real preparan la figura para la batalla con He-Man y los Guerreros Heroicos!

Un soporte puede hacer que las poses sean aún más dinámicas, conéctelo al juego Masters of the Universe Castle Grayskull (se vende por separado) para una exhibición más grande.

Deluxe She-Ra (18 cm) Masters del Universo Revelation Mattel.

Se trata de una revisión actualizada de las figuras originales de los años 80 basadas en este mundo ficticio de Sword & Sorcery y SciFi.

Un mismo diseño con mejoras de producción, detalle y con más posibilidades de articulación. Están hechas en PVC y mide unos 18 cm.

MVSE Deluxe He-Man

Figura He-man Savage Deluxe RevelationMasterverse de la serie de animación de Netflix. Esta figura MOTU es un regalo increíble para fans y coleccionistas de Masters del Universo.

Tanto si eres coleccionista como si simplemente sientes nostalgia de esa época en que los Masters del universo ocupaban buena parte de nuestros juegos y de nuestras TVs, te encantará esto: Mattel ha reeditado los muñecos Masters del Universo, ha mejorado los muñecos manteniendo su look original, ha añadido accesorios y ha hecho un packaging casi idéntico al original.

Uno de los muñecos Masters del Universo Origins que no podía faltar era TrapJaw, que puedes encontrar al mejor precio aquí, en El Enano Friki. La figuraTrap Jaw Origins mantiene ese look ochentero que te hará revivir esos momentos de infancia.

La serie animada de Netflix, Masters of the Universe: Revelation es un retorno radical a Eternia, y la colección Masterverse da vida a la nueva serie con estas figuras de acción igualmente radicales. Cada una de estas figuras de lujo mide más de 17cm de alto y sus detalles realistas harán las delicias de los fans.

Con guerreros heroicos, como He-Man, y enemigos malvados, como Tri-Klops, estas figuras de personajes tienen más de 30 puntos de articulación, incluyen manos intercambiables y varios accesorios para imaginar y vivir historias épicas!

Para coleccionistas y fans que atesoran el legado de MOTU y su revitalización experta, estas figuras de lujo de Masters of the Universe son imprescindibles. Los fans querrán coleccionarlas todas By the power of Grayskull!.

Son un regalo ideal para ayudar a empezar una colección o para ampliar una existente. Se venden por separado y están sujetos a disponibilidad. Los colores y la decoración pueden variar.

Inspiradas en la serie de animación de Netflix, He-Man™ and The Masters of the Universe™, estas figuras de acción están listas para la batalla con un estilo ostentoso, un movimiento de ataque y dos accesorios. Con personajes emblemáticos, tanto héroes como villanos de Eternia™, son perfectas para recrear o imaginar historias y batallas épicas.

Cada una viene con una función de ataque basada en sus movimientos de ataque maestro que los niños pueden activar por sí mismos. ¡Por el poder de Grayskull™! La colección de figuras de MOTU™ es un gran regalo para niños y aficionados a partir de 4 años. Se venden por separado y están sujetas a disponibilidad. Los colores y la decoración pueden variar.

Juego de construcción de Pikachu completamente mecanizado para constructores más experimentados. Incluye una vitrina para construir con un entorno de camino rocoso animado.

La manivela giratoria activada a mano activa el movimiento de carrera en las piernas y los pies, y la cola oscilante. Las piezas se combinan con todos los juegos de construcción MEGA Construx y son compatibles con otras marcas.

Ideal para mayores de 12 años, el juguete ayuda a desarrollar la creatividad y las habilidades para resolver problemas.

Masters of the Universe ha vuelto para los admiradores, los coleccionistas y toda una nueva generación de fans. Ha llegado el momento de volver a la batalla y ayudar a He-Man a salvar el universo del malvado Skeletor.

A los fans de siempre les encantará el diseño experto de este vehículo tiburón terrestre cuidadosamente elaborado, que homenajea a los tradicionales de la franquicia e incorpora detalles nuevos al diseño. Este modelo a gran escala del emblemático vehículo de ataque de Skeletor tiene mandíbulas peligrosas que muerden arriba y abajo a medida que avanza.

Incluye cañones láser ajustables acoplados, ¡el tiburón terrestre está preparado para el combate! El vehículo se ajusta a las figuras Orígenes de 13,9 cm para dirigirse a una batalla entre el bien y el mal.

Incluye un embalaje que los aficionados y los coleccionistas adorarán. ¡Por el poder de Grayskull! Los colores y la decoración pueden ser distintos de los mostrados.

Mega Construx Masters of the Universe She-Ra vs Hordak & Monstroidvehículo de construcción, juguetes de construcción para niños.

Contiene 3 microfiguras de acción auténticamente detalladas, incluyendo a She-Ra y Hordak por primera vez, junto con el Príncipe Adam, cada uno con 12 puntos de articulación, soportes de exhibición y accesorios intercambiables.

Los 306 ladrillos y piezas se combinan con todos los juguetes de construcción Mega Construx y son compatibles con otras marcas.

Ideal para mayores de 8 años, este juego de construcción cuenta con una detallada autenticidad que ayuda a fortalecer las habilidades de pensamiento creativo.

El Havoc Staff, un imponente y antiguo artefacto imbuido de una amplia gama de habilidades místicas. Empuñado por Skeletor, el bastón es responsable de gran parte de su poder maligno.

Esta réplica realiza el accesorio característico de Skeletor como un artículo del mundo real. Al hacerlo, los artesanos de Factory Entertainment han "desenterrado" un artefacto impresionante que une los reinos de la fantasía y la realidad. Rematado con un temible cráneo de carnero, este bastón mide unos impresionantes 206 cm (81") de largo y cuenta con una construcción de metal pesado.

The Havoc Staff es el primero de una línea de emocionantes réplicas de Masters of The Universe de Factory Entertainment.

También podemos encontrar juegos como los siguientes:

Elegid una casa de Hogwarts para cada equipo, y, a continuación, empezad a dibujar con Pictionary Air Harry Potter, una mágica vuelta de tuerca al clásico juego de dibujo. Utiliza cartas especiales de Harry Potter inspiradas en el Wizarding Worldpara dibujarlas con la varita de Harry. Los jugadores se turnan para dibujar pistas en el aire e interactuar con las imágenes mientras sus compañeros de equipo tratan de adivinar.

Descarga la aplicación gratuita Pictionary Air y el jugador activo aparecerá, junto con su boceto, en la pantalla de tu dispositivo inteligente.

Los jugadores pueden transmitir el juego a un televisor mediante Apple TV, Chromecast o un dispositivo de transmisión doméstico compatible. Se necesita un dispositivo de transmisión de contenido compatible. Consulta la página de asistencia de Pictionary Air en línea para comprobar la lista de dispositivos compatibles y otra información.

Ahora puedes jugar a UNO en compañía de tus personajes favoritos de Harry Potter. La dinámica de este juego es igual a la del UNO clásico, pero esta versión tiene ilustraciones de Hermione, Harry, Ron y otros personajes del mágico mundo de Harry Potter.

El objetivo es ser el primer jugador en quedarse sin cartas en la mano y gana el primer equipo o jugador en llegar a 500 puntos. Entre las cartas de acción especiales están los saltos de turno, cambios de sentido, cartas que obligan a robar dos cartas y comodines.

La carta del Sombrero Seleccionador obliga a otro jugador a elección de quien la juega a seguir robando cartas hasta sacar una de Gryffindor.

Un excelente regalo para fans de Harry Potter mayores de 7 años. Incluye 112 cartas y reglas de juego. Los colores y la decoración del juguete pueden ser distintos de los mostrados.

Gracias a esta edición especial del juego Scrabble, los fans de StarWars pueden disfrutar de su saga favorita junto con el juego de palabras cruzadas más popular de la galaxia.La auténtica temática de Star Wars une fuerzas con el juego de Scrabble. Disfruta de todos los aspectos de la aventura galáctica, desde el tablero de juego hasta las fichas de naves espaciales, las cartas galácticas y el glosario de Star Wars.

¡Incluso las fichas de letras son especiales! Incluyen caracteres de Aurebesh, el alfabeto de la galaxia de Star Wars.

Hay dos formas de jugar: con el juego clásico de Scrabble y el vocabulario de Star Wars, o con el modo Galáctico, que te permite mover fichas de naves espaciales por el tablero para recopilar cartas galácticas.

El Millennium Falcon nunca te deja en la estacada: en este juego, es una de las fichas de naves espaciales que marcan el progreso del jugador por el tablero en el modo Galáctico. Salta a la velocidad de la luz y echa un vistazo a todas las fichas de naves espaciales.

El juego Scrabble es mucho más que un simple entretenimiento, ya que ayuda a enriquecer el vocabulario de los jugadores al presentarles nuevas palabras cada vez que juegan. Esta edición cuenta con un glosario especial que incluye la jerga de Star Wars válida para jugar.

Ideal para toda la familia. Es un magnífico regalo para los fans de Star Wars a partir de 10 años que quieran practicar sus habilidades ortográficas de Jedi.

Mattel Games UNO Mandalorian Juego de cartas, juego de mesa para niños +7 años (Mattel HJR23)

Los juegos de mesa ofrecen desde siempre un tipo de juego compartido que permite a los jugadores estrechar sus vínculos y conocerse un poco más. ¡La competición puede ser divertida y emocionante! El deseo de ganar estimula el juego y la diversión. ¿Te atreves a jugar?

Por último Mattel también ofrece figuras de acción como las siguientes:

GUARIDA TRANSFORMABLE. Esta tortuga de juguete de Minecraft se abre para revelar un impresionante escondite de 4 niveles y una base de mando inspirada en el exitoso videojuego.

4 NIVELES DE JUEGO y una ventana con una vista cambiante del océano para vivir increíbles aventuras acuáticas. La boca de la tortuga tiene una entrada secreta para las figuras de acción incluidas.

EL CONJUNTO CONTIENE las figuras de acción de Steve y su amiga la tortuga, estilizadas como los personajes pixelados del juego. La base Tortuga dispone de 4 niveles, una ventana y una entrada secreta.

REGALO COLECCIONABLE PARA FANS de 6+ años. El conjunto está hecho con un 20○% de plástico reciclado procedente del océano. Tiene espacio para guardar figuras adicionales (se venden por separado).

La figura de Fireball Ghast se basa en la hostil mafia de videojuegos deMinecraft. Viene con 10 discos rojos "bola de fuego" que los jugadores cargan en el Ghast!Laboca y los ojos del Ghast cambian de expresión cuando los niños lanzan el disco. Las piernas hacen movimientos realistas de personajes mientras el Ghast se sostiene para "volar" en el aire. Un gran regalo para los videojuegos que aman la aventura, a partir de 6 años.

Incluye una réplica de la espada de juguete de color azul.

El accesorio perfecto para un disfraz de Minecraft, Halloween, ideal para fiestas de cumpleaños infantiles, eventos temáticos de cosplay, juegos de rol como guerreros de videojuegos, conquistadores y personajes. Segura para los niños: Cumple con las normas de seguridad del Reino Unido y la UE y la prueba de seguridad CE.