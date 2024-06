Dyson tira el precio de su aspiradora sin cable más viral del momento: ¡ahora está rebajada 150€!

New Mall Media

¿Te has encontrado alguna vez lidiando con una aspiradora sin cable que promete mucho pero no cumple? Te esfuerzas en limpiar cada rincón, solo para descubrir que el polvo sigue ahí, escondido en los lugares más insospechados. Peor aún, a mitad de la limpieza, la batería se agota, dejándote con un trabajo a medio hacer. Es frustrante, ¿verdad? Todos queremos un hogar impecable sin tener que luchar con un aparato que no está a la altura de nuestras expectativas.

Pero la Dyson V15 Detect™ Fluffy llega para dar solución a todos esos problemas. Con su avanzada tecnología, te permite ver y eliminar el polvo que otras aspiradoras simplemente no pueden. Y ahora, con un descuento del 20% en Dyson, es el momento perfecto para hacerte con esta herramienta indispensable y decir adiós a las decepciones. La Dyson V15 Detect™ Fluffy no solo cumple, sino que supera todas las expectativas, ofreciendo una experiencia de limpieza como nunca antes.

Comprar en Dyson por (749) 599€

Dyson V15 Detect™ Fluffy / New Mall Media

Si estás buscando la aspiradora sin cable definitiva, la Dyson V15 Detect™ Fluffy es lo que necesitas. Esta aspiradora no solo es potente e inteligente, sino que también incorpora características innovadoras que la convierten en un aliado indispensable para tu hogar.

Una de sus funciones más destacadas es su cepillo iluminado Dyson Laser Slim Fluffy. Esta tecnología hace visible el polvo que normalmente pasarías por alto, iluminando las partículas invisibles en suelos duros para que no se escape nada. Imagina la satisfacción de ver cómo desaparece hasta el polvo más fino bajo una luz de máxima precisión.

El rendimiento de la Dyson V15 Detect ™ Fluffy se mantiene constante hasta por 60 minutos, asegurando que puedas limpiar toda tu casa sin interrupciones. Su sensor mide constantemente las partículas de polvo y ajusta automáticamente la potencia de succión según sea necesario, optimizando la limpieza en todo momento. Además, su pantalla LCD te muestra en tiempo real lo que se ha absorbido, proporcionando una prueba científica de una limpieza profunda.

Esta aspiradora no solo es eficaz en suelos duros. Su minicepillo motorizado está diseñado para recoger pelos largos y de mascotas sin enredos, ideal para mantener tu hogar impecable. El cepillo de 25 cm de ancho y perfil bajo se desliza fácilmente bajo los muebles y en huecos estrechos, garantizando que ningún rincón quede sin limpiar.

La Dyson V15 Detect™ Fluffy ofrece tres modos de potencia para adaptarse a tus necesidades: el modo automático se ajusta inteligentemente para equilibrar potencia y duración, el modo Eco extiende el tiempo de funcionamiento, y el modo Boost proporciona una succión intensa para limpiezas rápidas y profundas.

Mantener tu aspiradora en perfecto estado es sencillo gracias a sus componentes lavables, como el filtro y el cepillo Fluffy™. Su batería intercambiable se retira y sustituye fácilmente, lo que te permite duplicar el tiempo de limpieza si adquieres una segunda batería.

Con un peso de solo 2,74 kg, es manejable y ligera, facilitando la limpieza en cualquier parte de tu hogar. Y ahora, puedes conseguir la Dyson V15 Detect™ Fluffy con un descuento de 150 euros. No dejes pasar esta oportunidad para llevarte a casa la aspiradora más avanzada y disfrutar de un hogar impecable.