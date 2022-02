Los 10 mejores kits de manicura semipermanente de 2022

¿A quién no le gusta llevar una manicura y manos perfectas durante todo el año? Seguro que más de una vez te has planteado la idea de crear tu propio salón de belleza de manicura en casa, pero no has encontrado el lugar en el que hacerlo. La buena noticia, es que existen numerosos kits de uñas para dejar tus manos como en un salón de belleza. Los precios de estos no son muy elevados, y puedes permitirte montarlos y desmontarlos en un momento. Por eso, no hará falta que destines ningún espacio de tu casa a este fin. Con ellos, puedes lograr un acabado digno de los mejores salones de manicura y pedicura, y lo mejor de todo es que no tendrás que desplazarte de tu propia casa, ni invertir en una profesional del cuidado de uñas.

Las manicuras han experimentado un gran auge en estos últimos años. En algunas ocasiones, esta actividad que antes se englobaba en el mundo del cuidado personal, se podría considerar en ocasiones una auténtica obra de arte. Hoy en día, podemos apreciar, especialmente en las redes sociales, cómo pueden crearse manicuras con dibujos diminutos, combinaciones de color de lo más llamativas, estampados animal print, longitudes de uñas imposibles y un largo etc. Si bien es cierto que crear este tipo de diseños requiere de formación, paciencia y mucha habilidad, existen otros más sencillos que podemos crear en nuestra propia casa, incluso sin ninguna experiencia previa. Para ello, hemos preparado este listado con los mejores kits de manicura semipermanente, para que las uñas de tus pies y manos estén siempre perfectas.

En primer lugar, hemos incluido un kit de manicura semipermanente que contiene lo necesario para hacerte una manicura y pedicura en casa. En él encontrarás: una lámpara profesional, una primer, una base Top Coat dos en uno, seis esmaltes semipermanentes, un bote de quitaesmaltes, tres limas curvas, tres bloques de pulidor, diez empuja cutículas de madera, cien cuadrados de algodón celulosa y un manual de instrucciones para que lo puedas empezar a utilizar desde ya.

Este completo kit de manicura de la marca Elite99 tiene una lámpara UV led incorporada y unos esmaltes semipermanentes, con base y top coat ideales para iniciarte en el mundo de las manicuras caseras. Sus resinas no tóxicas y su esmalte en gel de alta calidad son de alta resistencia y muy flexibles. Se adhieren a la uña de manera rápida y fuerte.

Con este juego de manicura semipermanente de Skymore, tendrás todo lo que necesitas para iniciarte en el mundo de las manicuras en casa. Es una de las mejores opciones para principiantes que quieren iniciarse en el mundo de la manicura.

En cuarto lugar hemos incluido este kit para uñas en el que encontrarás todo lo necesario para una manicura perfecta. Incluye: Una lámpara UV/LED, doce esmaltes de gel, un primer y todas las herramientas necesarias para tu manicura. Sus fabricantes indican que la duración estimada de esta manicura en tus uñas es de dos a tres semanas si la aplicación es correcta.

En este completo kit encontrarás doce esmaltes de diferentes colores, entre ellos: el negro, el blanco y otros tonos con diferentes efectos de fantasía como la purpurina. Es un kit muy apropiado para creaciones más elaboradas o fantásticas, bien para cualquier día festivo, como cumpleaños, aniversario, San Valentín, etc.

En este completo kit encontrarás todas las herramientas necesarias para que tu uñas luzcan perfectas. En él encontrarás: un secador de uñas, veinte esmaltes semipermanentes diferentes, un pulidor de uñas, una base top coat, una base coat, un accesorio de manicura kit y todas las herramientas necesarias para el cuidado para tus uñas. Todos los productos de esta marca son ecológicos y no tóxicos.

Gracias a la potente lámpara que incluye este kit de manicura semipermanente, podrás tener tus uñas secas en quince segundos. Esta innovadora tecnología puede secar todo tipo de esmaltes de uñas de gel. UV. Garantiza resultados profesionales y consigue un acabado rápido e impecable para una manicura de calidad de salón que dura hasta catorce días.

Con su doble tecnología, este set de manicura te permite un secado rápido en todo tipo de esmaltes de uñas: gel, semipermanente, shellac, uñas de porcelana, uñas acrílicas, soak off, base coat y top coat. Contiene esmaltes Meanail con colores semipermanentes que cuentan con un color brillante, resistente y acabado de alta calidad. Su duración es de hasta quince a veinte días.

La lámpara de uñas de gel SHELLOLOH contiene un ajuste de tres temporizadores: treinta, sesenta y noventa segundos y una tecnología de secado de alta velocidad con la que podrás acelerar el tiempo de secado. Sus esmaltes de uñas en gel están hechos de resina natural y no dañan la piel.

Finalmente, en la última posición de este listado, aparece este modelo de Clavuz ideal tanto para uso personal como profesional. Sus esmaltes semipermanentes son de colores muy resistentes y de larga duración. Además, su gel de uñas soak-off, puede quitarse sencillamente con removedor.