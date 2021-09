Los 9 tratamientos para alisar el pelo más vendidos de Amazon

Es posible que no lo creas, pero existe otra manera de alisar tu melena cada día, y no tienes que utilizar tu plancha para el pelo. Puedes conseguir un alisado de pelo permanente desde casa, y por mucho menos de lo que te imaginas. Puede que hayas escuchado hablar de muchos tratamientos milagrosos para acabar con el encrespamiento, pero, si todavía no has encontrado el tuyo, te animamos a que pruebes alguno de los productos para alisar el pelo que Amazon coloca en entre su top ten. Termina el verano luciendo una melena lisa, brillante y sin frizz gracias a estos maravillosos tratamientos para alisar el pelo. Estos productos de Amazon, no solo los puedes utilizar en tu propia casa, sino que, además tienen unos precios increíbles. Hemos encontrado para ti, los mejores productos para alisar el pelo, ¡toma nota!

Kativa keratin kit alisado brasileño xpress

Este producto estrella de Amazon hará que luzcas un alisado profesional a un precio increíble. No lo decimos nosotros, está catalogado por sus usuarias como el mejor producto para alisar el pelo. Su composición a base de ingredientes naturales lo hace todavía más atractivo. Además, es super sencillo de utilizar.

Kit alisado brasileño vegano

Este tratamiento de alisado está compuesto a base de ingredientes vegetales y los mejores extractos de plantas. Vegliss restaura el brillo de tu pelo y está catalogado como el segundo mejor producto para alisar el pelo. Está formulado a partir de materia prima vegetal y es antiencrespamiento. Además, elimina el efecto frizz gracias a su composición de queratina vegetal, extracto de pitaya y el exclusivo VegComplex. Este tratamiento de alisado de pelo, te ayuda a restaurar el brillo de tu melena, le devuelve la suavidad y el movimiento natural a tu cabello hasta un máximo de 3 meses.

Kit de alisado brasileño con keratina

Este alisador de pelo es especialmente cuidadoso con tu cabello, no lo daña, lo hidrata y aporta suavidad y brillo. Además, reduce el volumen de los cabellos más rebeldes y es apto para todo tipo de melenas. Su composición desarrollada sin formol, asegura un resultado profesional sin castigar tu pelo. Su alisado te durará hasta 12 semanas. Entre sus principios activos destacan: la keratina, una proteína que reestructura el cabello, alisa y brinda vitalidad y el ácido hialurónico, una molécula que aporta un extra de hidratación a las diferentes capas de tu cabello. Este tratamiento alisador de pelo es muy sencillo de utilizar y aporta un resultado que nada tiene que envidiar al de la mejor de las peluquerías.

Kativa kit alisado brasileño para cabellos rubios

Este kit es especifico para las melenas teñidas de rubio que quieren evitar tratamientos muy agresivos que dañen o estropeen su tono. Si quieres evitar los indeseables reflejos anaranjados, amarillos o verdosos, este es tu producto. Además, es perfecto si buscas olvidarte de la plancha cada mañana a un precio asequible. Este revolucionario producto es muy apropiado para melenas con mucho volumen, encrespadas y difíciles de peinar, deja tu melena lisa sin alterar tu tono rubio.

Crema de alisado para cabello grueso de L'Oreal

Con su fórmula protectora, este producto para alisar el pelo, es especialmente recomendado para cabellos gruesos. Su acción suavizante y reparadora, a base de ingredientes de origen natural, deja tu cabello preparado y protegido del calor y se ve liso y sin encrespamiento durante más tiempo. Es aconsejable aplicarlo de medios a puntas en el cabello húmedo antes de secarlo. Una vez seco, se recomiendo peinarlo con la plancha profesional SteamPod para activarlo.

Pack ahorro Kativa alisado brasileño + acondicionador post alisado

Este kit de productos para alisar el pelo en casa es un tratamiento exclusivo que deja resultados profesionales, alisa y reduce el efecto frizz. Es muy sencillo de utilizar y restaura la vitalidad de tu cabello de manera muy fácil. Solo tienes que seguir el paso a paso las instrucciones sin saltarte nada. Pero ojo, porque este producto de alisado del cabello puede aclarar el color de tu cabello, por ello, se recomienda aplicarlo antes de la coloración deseada. Kativa cuida tu cabello especialmente y no lo expone a productos que se componen de sal ni sulfatos. Para prolongar los resultados del alisador, puedes utilizar el acondicionador post alisado.

Válquer tratamiento capilar alisado francés

Con este vanguardista tratamiento, alcanzarás a tener una melena lisa durante 4 ó 6 meses; tan sólo necesitas 5 minutos de peinado con secador y estarás lista. Se trata de un tratamiento termodinámico que no daña tu cabello y ni tus procesos de coloración por lo que, puedes teñirte antes o después del tratamiento. Además con el alisado francés, conseguirás un volumen controlado sin efecto frizz. Este tratamiento de alisado desde casa está compuesto por ingredientes naturales que no estropean la sensibilidad de tu cabello. No tardarás en aplicarlo más de 4 horas y sus resultados serán visibles durante meses. Incluye un pack de 4 productos: champú preparador, tratamiento alisador y mascarilla que mantiene y aumenta la duración del tratamiento.

Kativa Kit alisado sin plancha

Si sufres de un cabello opaco o apagado, te recomendamos probar este pack de Kativa. Su fórmula a base de perla líquida y keratina nutre tu cabello y le aporta brillo, dejándolo más brillante y suave. Para hacer este tratamiento, no será necesario que utilices la plancha. Con su memoria térmica te garantiza el alisado de tu cabello durante 4 semanas. Este completo kit contiene: la máscara de tratamiento alisado, el champú post alisado, el acondicionador, un par de guantes y las instrucciones de uso.

Tratamiento para pelo encrespado y seco Syoss

Para mantener un cabello fuerte, especialmente si lo vas a exponer a tratamientos de alisado, es necesario que lo cuides. Para ello, Syoss presenta un kit de lo más completo y variado con sustancias activas que reparan, sellan y protegen tu pelo. Con este tratamiento de alisado de pelo, podrás tener resultados de peluquería en tu casa. Este tratamiento para alisar el pelo de Syoss es específico para el cabello encrespado y seco. Está compuesto por flor de loto, que evita el encrespamiento y nutre en profundidad. Además, suaviza y ayuda a alisar el cabello.

