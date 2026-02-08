Los libros de cocina y bienestar que arrasan en ventas esta semana

Los libros gastronómicos y de bienestas más vendidos de la semana

La gastronomía y los hábitos saludables son siempre temas de enorme interés en nuestra sociedad, tal como se refleja en los distintos libros de esta índole que cada semana se sitúan entren los más vendidos. En un panorama editorial amplio y cada vez más diverso, los libros de cocina no solo satisfacen la curiosidad culinaria, sino que también se adentran en áreas como el bienestar, las técnicas cotidianas y la reflexión personal alrededor de la comida. Esta semana, donde nos centramos en este tipo de temas, los títulos que se van a abordar combinan herramientas prácticas de cocina con propuestas para mejorar la relación con los alimentos y, en algunos casos, historias personales de chefs emblemáticos que inspiran tanto a profesionales como a cocineros domésticos.

En un país donde la gastronomía forma parte inseparable de la identidad cultural, la demanda por buenos recetarios y guías prácticas sigue firme. Entre los autores más vendidos figuran nombres de chefs reconocidos como Karlos Arguiñano, el cual encabeza la lista, seguido por Dani García y Enrique Sánchez, chefs mediáticos y con estrellas Michelín que le dan ese toque actual a la cocina. Por otro lado, el tema del bienestar como tal es abordado en este ranking por Allen Carr y Blanca García-Orea Haro, mientras que Anthony Bourdain después de varios años, nos sigue ofreciendo en su clásico contemporáneo una mirada literaria y profunda al universo detrás de los fogones.

Para poder entrar más en detalle de sus obras y profundizar en ellas, a continuación, te presentamos la lista de los libros de gastronomía y bienestar más vendidos esta semana, con claves para entender por qué estos títulos están resonando con fuerza entre los lectores.

1. Cocina para todos

Cocina para todos; Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano vuelve a liderar las ventas con un libro que resume su filosofía culinaria: cocina sencilla, productos reconocibles y recetas pensadas para el día a día. Su estilo cercano y didáctico convierte cada plato en una lección práctica, ideal tanto para principiantes como para quienes buscan seguridad en los fogones.

El éxito del libro reside en su utilidad real, demostrando que cocinar de forma sana y deliciosa no requiere de un tiempo y una preparación exagerados. No promete platos imposibles ni técnicas complejas, sino soluciones sabrosas y accesibles. Arguiñano vuelve a demostrar por qué sigue siendo una referencia indiscutible en la cocina doméstica española.

Comprar en El Corte Inglés o Amazon

2. Cocina en casa como Dani

Cocina en casa como Dani; Dani García

Dani García traslada su experiencia en la alta cocina al hogar con una propuesta pensada para los cocineros principales del hogar que quieren innovar el menú para sus familias. El libro ofrece recetas claras, bien estructuradas y con un enfoque creativo que invita a experimentar.

Más allá del recetario, el lector encuentra una manera de entender la cocina como espacio de disfrute y expresión personal. Esa combinación de técnica, estética y cercanía explica su posición destacada en el ranking semanal.

Comprar en El Corte Inglés o Amazon

3. La cocina casera de Enrique Sánchez

La cocina casera de Enrique Sánchez; Enrique Sánchez

Este libro apuesta por la cocina cotidiana, la de siempre, pero revisada con inteligencia y equilibrio. Enrique Sánchez propone 150 propuestas de platos reconocibles, bien explicados y pensados para resolver comidas familiares sin perder sabor ni personalidad.

La claridad de las recetas y el enfoque práctico han convertido esta obra en una de las más demandadas. Es una cocina funcional, cercana y honesta, muy alineada con lo que busca el lector medio.

Comprar en El Corte Inglés o Amazon

4. Es fácil dejar de fumar sin fuerza de voluntad

Es fácil dejar de fumar sin fuerza de voluntad; Allen Carr

Aunque no es un libro de cocina, su presencia en esta lista responde al creciente interés por el bienestar integral. Allen Carr propone un método que rompe con la idea del sacrificio y ofrece una nueva forma de entender los hábitos.

Su enfoque psicológico conecta con lectores que buscan mejorar su estilo de vida, incluyendo su relación con el cuerpo. De ahí su éxito sostenido en listas de ventas relacionadas con salud y bienestar.

Comprar en El Corte Inglés o Amazon

5. 5 semanas para desinflamarte

5 semanas para desinflamarte; Blanca García-Orea Haro

La nutricionista Blanca García-Orea Haro presenta un plan estructurado que combina recetas, pautas y consejos nutricionales para reducir la inflamación del cuerpo, mejorar la salud y aumentar el bienestar integral. El libro destaca por su claridad y por ofrecer objetivos alcanzables.

Su éxito se explica por un enfoque práctico y actual, muy alineado con las preocupaciones de salud de las personas de hoy en día. Es una guía que no solo se lee, sino que se aplica.

Comprar en El Corte Inglés o Amazon

6. Confesiones de un chef

Confesiones de un chef; Anthony Bourdain

Anthony Bourdain firma una de las obras más influyentes de la literatura gastronómica moderna. En este libro, el autor narra sin filtros la vida en las cocinas profesionales, combinando ironía, crudeza y pasión por el oficio.

Lejos de ser un recetario, es una lectura que explica la cocina desde dentro. Su vigencia demuestra que la gastronomía también se entiende a través de las historias humanas que hay detrás de cada plato.

Comprar en El Corte Inglés o Amazon

Este ranking confirma que los libros de gastronomía siguen siendo una apuesta segura para los lectores, ya sea para cocinar mejor, cuidarse o comprender el universo culinario desde una perspectiva más personal. Entre recetas prácticas, salud y grandes nombres del sector, la cocina continúa siendo un territorio editorial vivo y atractivo.