El MacBook Pro M3 Max es la bestia que necesitas, y ahora está rebajado ¡más de 300€!

¿Quieres un portátil potente de verdad? Hablamos de un equipo que sea capaz de editar vídeo a 8K, hacer simulaciones físicas o ejecutar juegos punteros sin sacrificar autonomía ni portabilidad. Hablamos de algo como el Apple Macbook Pro M3 Max, un ordenador portátil con SSD de 1 TB, 48 GB de RAM, gráfica de 40 núcleos y un diseño ultrafino y compacto que ahora mismo está rebajado 330 € en PcComponentes.

Si necesitas potencia sin importar ni el lugar, ni la hora, esta compra es perfecta. Es uno de los portátiles más potentes, elegantes y versátiles del mercado. ¡Y para colmo está de oferta!

Lo mejor de este portátil

El Chip M3 Max tiene una CPU de 16 núcleos y una GPU de 40 núcleos. Su rendimiento es brutal en cualquier frente.

La pantalla Liquid Retina de 14,2 pulgadas muestra una imagen cristalina, con contraste y perfectamente visible en cualquier parte.

Tiene 48 GB de memoria RAM que evitan cualquier ralentización incluso con proyectos pesados.

Su batería aguanta hasta 22 horas de uso ininterrumpido.

Hay portátiles muy potentes, pero luego está el Apple Macbook Pro M3 Max. El chip M3 Max de este ordenador tiene 12 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, lo que consigue que no solo rinda espectacular en programas profesionales, edición de vídeo, streaming o videojuegos,sino que también optimice recursos para consumir poca batería. Luego está su gráfica, que tiene trazado de rayos para ejecutar los videojuegos más modernos sin ningún problema. Su diseño es increíblemente fino, coronado por una pantalla de 14,2 pulgadas Liquid Retina XDR que hace que sea muy compacto, pero que también muestre todo el contenido con una calidad excepcional. De hecho, tiene 120 Hz de refresco, lo que da una suavidad excelsa a todo lo que se muestre por pantalla. Añade a eso un SSD de 1 TB con velocidad y almacenamiento de sobra, y 48 GB de memoria unificada y el resultado es un ordenador que puede con lo que le eches, sin importar dónde o cuándo lo uses.

Es un portátil perfecto para quienes paran poco tiempo en casa y necesitan una máquina potente, compacta y autónoma. No importa en qué trabajes o para qué lo uses, porque siempre va a ofrecer un rendimiento por encima de lo que esperas.

¿Qué opinan quienes lo han comprado?

Hay muchas opiniones sobre este MacBook Pro de Apple, pero todas ellas coinciden en que su rendimiento y autonomía son espectaculares. Puedes leer las reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

"Se nota muchísimo el chip, la batería dura todo un día de trabajo, y si no le das mucho uso te durará varios sin cargar."

"Después de años soportando un MacBook con Intel que se calentaba más que una sartén haciendo tortilla española, cambiarme a este nuevo modelo con chip M ha sido como salir de una relación tóxica.”

"Este equipo es un auténtico misil. El chip M3 va como un tiro. Vengo de un iMac y me ha cambiado la jornada laboral: todo es más fluido y rápido."

