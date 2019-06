Las mejores cremas solares infantiles según la OCU

Con el verano y las altas temperaturas llegan los planes al aire libre, en la playa, campo o montaña, por lo que nos exponemos de forma constante al sol y a sus rayos, que cada vez impactan en nuestra piel de manera más agresiva. Es esencial proteger la piel de los más pequeños y encargarnos de usar protecciones solares para niños aptas y con un factor considerable contra los rayos UVA-UVB.

Según un estudio de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) donde evalúa los productos de este tipo y clasifica en buena, media y mala calidad, estos son algunos de los mejores protectores solares para niños del mercado. Todos cuentan con lo necesario para proteger las delicadas pieles de los que más juegan y horas pasan bajo el sol.

Garnier Delial Niños Sensitive Advanced Bruma Antiarena

El spray Antiarena de Garnier Delial Niños Sensitive Advanced es un protector solar valorado por la OCU con muy alta calidad. Está especialmente recomendado para pieles claras, sensibles y con intolerancia al sol. Ayuda a prevenir los daños en la piel largo plazo y tiene el plus de no resultar pegajosa, algo que suele molestar bastante a los niños, de esta forma la arena no se adherirá a la piel. Este spray hipoalergénico cuesta precio 10,89€.

Vichy Ideal Soleil Spray Suave Niños

Otro de estos productos valorados por la OCU como de muy buena calidad es este solar de Vichy, enriquecido con el Agua Termal de la misma firma, que hace veces de calmante y regeneradora. Genial para combatir los rayos de sol y proteger la piel de los más pequeños, puedes conseguirla por 15,95€.

La Roche-Posay Anthelios - Dermo-pediatrics

Una alta protección y fácil aplicación son las bases de este protector solar de la Roche Possay. Spray dermo-pediatrics spf50. Con resistencia al agua ya a la arena y que la OCU clasifica como buena calidad. Hazte con ella por 20,49€.

NIVEA SUN KIDS Protege & Juega

Los protectores solares de Nivea son un clásico cada verano. Este concretamente, contiene pantenol y Vitamina E, aporta hidratación profunda a la piel y ofrece una textura ligera en spray de rápida absorción, resistente al agua y nada pegajosa. Según la clasificación de la OCU es de buena calidad y su precio desde 11,85€.

Kids Sun Fluid Sensitive Protect

Esta loción solar de Eucerín tiene una buena valoración por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios. En spray, de fácil absorción y sin efecto piel blanca. Su precio 21,20€.

Denenes Sol Protech Pistola

Otro producto en formato spray y de buena calidad es este de Denenes, muy práctico y rápido de aplicar. Crea una doble capa de protección con pantenol, vintamina E, y filtros solares. Es muyr esistente al agua e hipoalergénico. Carece de parabenos y alcohol y es ideal para pieles atópicas. Su precio desde 11,95€.