Bella Aurora tiene el protector solar con color y antimanchas que necesitas

Ya sabemos que es esencial proteger siempre tu rostro del sol con una crema de protección facial para los rayos UVA + UVB + Infrarrojos. Si además encuentras la una producto que te protege y da uniformidad y color a tu piel a la vez que la trata ¿qué más se puede pedir? Bella Aurora tiene la crema que necesitas.

Se trata de la crema de color SPF 50+ anti-manchas de su gama de solares que cuenta con una protección alta frente a las radiaciones. Su formula incluye activos anti-manchas que atenúan las manchas existentes y previenen la aparición de nuevas, para conseguir una piel uniforme y sin imperfecciones.

Puedes usarla como maquillaje porque unifica el tono y te da el color que quieres - color adapt-system- si además usas protección continuamente en el rostro, llegará un momento en el que empieces a broncear tu cuerpo y exista una diferencia de color entre tu cara y esto: una crema de color con protección solar es la solución perfecta.

Entre algunas de las funciones de este producto, se encuentra la de proteger y reparar el ADN de las células dañadas, previniendo el envejecimiento prematuro de la piel.

Es resistente al agua y con perfume hipoalergénico y tiene una combinación cítrica basada en hojas de té, naranja y jazmín con un suave toque a especias que te permitirá usarla a diario sin preocuparte de que la llevas.

Su precio 14,72€.

Valoraciones de crema de color SPF 50+ anti-manchas

Ésta son algunas de las valoraciones de usuarios que podemos encontrar en Amazon:

"Es una crema ideal, color acertado , parece una base de maquillaje súper natural y evita la aparición de manchas! Desde que la descubrí hace 3 años no gasto ni maquillaje ! La recomiendo 100%."

"De momento estoy encantada con mi nueva adquisición. Ya usaba Bella Aurora Bio 10 para mis manchas y luego tenia que esperar a que secara un poquito para aplicarme mi base de maquillaje pero con esta no hace falta! es un 2 en 1 y encima con factor de protección de 50. "

"Estoy encantada con ella. He sustituido mi base de maquillaje con la tranquilidad de ir protegida del sol. Muy discreta, se adapta al color de la piel perfectamente. Tengo la piel clara y he pedido el tono claro, no puedo estar más contenta con ella."