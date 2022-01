Las mejores series y películas del 2022 disponibles en HBO Max

HBO Max es, sin duda alguna, una de las mejores plataformas de streaming que hay disponible en el mercado. Suscribirse es tener acceso al mejor contenido actual y clásico de películas y series que han marcado la historia del cine y de la televisión. Además, en comparación con otro tipo de plataformas, el precio mensual y anual de HBO Max es realmente bajo. Es una oportunidad magnífica para disfrutar del mejor contenido por apenas 8,99 euros al mes.

Si quieres suscribirte o ya te has suscrito, debes echarle un vistazo a las siguientes series y películas, consideradas por muchos como las mejores. Se trata de series y películas que te atrapan desde el primer instante y no puedes parar de verlas hasta descubrir el final. Además, tienes que conocer lo que HBO Max tiene preparado para el 2022.

Spin off de Juego de Tronos: La Casa de los Dragones

Juego de Tronos es un clásico y no es de extrañar que se vuelva una serie de culto, y es que el éxito de la misma superó cualquier tipo de barreras. Si no la has visto, podemos asegurarte de que te atrapará desde el primer instante y, si ya la has visto, estamos seguros de que querrás repetirla. Al verla por segunda o tercera vez, se descubren muchos detalles que en un primer instante pasaban desapercibidos.

No es de extrañar que se haya querido hacer un Spin Off de la aclamada serie y, por ello, llega "La casa de los Dragones", que explicara como hace 300 años antes de los hechos que se ven en Juego de Tronos, se pone fin a la Casa Targaryen.

Counterpart

Considerada como una de las mejores series de la plataforma, esta opción desarrolla un argumento de ciencia ficción, pero bajo un thriller político que está ambientado en los años 70 y que es desarrollado por uno de los mejores actores de la industria, como es el caso de J.K. Simmons.

En este caso, el protagonista es un tranquilo oficinista que siempre ha trabajo transmitiendo mensajes cifrados, cuando de repente descubre que está a punto de ocurrir un encuentro entre dos versiones idénticas de la Tierra. Si eres de los que sigue este tipo de ciencia ficción, esta serie, sencillamente, te encantará.

Interstellar

Otra magnífica súper producción que te atrapa desde el primer instante gracias a su trama espacial, la relatividad del tiempo, magnífica banda sonora y actuaciones estelares. Esta película es un clásico que definitivamente debes ver, especialmente si eres un apasionado por los temas espaciales, viajes en el tiempo, fin del mundo y mucho más.

Los Soprano

Considerado como una de las mejores series de la historia de la televisión, cuenta la historia del día a día de una familia de mafiosos que viven en Nueva York y como utilizan la violencia de forma cotidiana. Tiene una trama que te atrapa desde el primer instante y, además, impresionantes actuaciones. No en vano es una de las series más premiadas de los últimos tiempos y siempre es un buen momento para comenzar a verla.

Preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo

Si quieres disfrutar de un contenido un poco más ligero, definitivamente debes ver esta película de comedia que se desarrolla en un típico pub inglés. Es una película muy graciosa, disparatada y hace muchos guiños a clásicos de la ciencia ficción. Una magnífica opción para pasar un par de horas riendo sin parar.

Mad Men

Esta serie ambientada en los años 60, gira alrededor del ejecutivo Donald Draper, quien es un hombre sumamente brillante pero también autodestructivo. En esos años, su agencia diseñaba publicidad mejor que nadie y, de hecho, el lema era que no importa lo que hagas, sino como lo vendas. Es un seria espectacular que seguramente querrás ver más de una vez.

El cuento de la criada

Esta serie todavía está en desarrollo, pero rápidamente se ha posicionado como una de las populares de la cadena de streaming. La misma está ambientada en un futuro distópico, en donde se pone en marcha una dictadura fundamentalista. El régimen tiene estrictos valores puritanos, pero detrás del mismo se esconden las más salvajes violaciones a los derechos humanos.

Matrix

Matrix es un clásico y probablemente ya lo sepas, por eso, si quieres disfrutar nuevamente de estas películas, podrás hacerlo solo en HBO Max. Además, pronto llega una nueva entrega, por lo que es recomendable refrescar un poco los principales detalles de la misma, ante de ver la última película de esta emocionante y futurista saga.

El Señor de los Anillos

El Señor de los Anillos también es considerada como una de las mejores sagas de todos los tiempos y en HBO Max podrás disfrutar de la trilogía completa, especialmente del Retorno del Rey, la más galardonada de todas las películas. Revivir entera esta saga es un plan perfecto para cualquier sábado o domingo.

Westworld

Protagonizada por Anthony Hopkins y creada por Jonathan Nolan, esta película tiene su argumento en un futuro distópico que comienza a desarrollarse en un parque de atracciones ficticio, en donde los humanos se divierten con robots que también parecen humanos. Estos anfitriones androides, en realidad, comienzan a desarrollar conciencia propia y las cosas se complican. Estas series y películas son un pequeño ejemplo del contenido de calidad que podrás encontrar en HBO Max. Comienza este nuevo año 2022 disfrutando del mejor contenido clásico y nuevo que solo HBO Max puede proporcionar.

